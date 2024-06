Burkina Faso: Projet d'accélération de la transformation digitale du pays - L'ALT autorise un financement à plus de 92 milliards FCFA

Les députés de l'Assemblée législative de Transition (ALT) ont autorisé, à l'unanimité, la ratification par le gouvernement de l'accord de financement du Projet d'accélération de la transformation digitale du Burkina Faso (PACTDIGITAL), d'un coût global de plus de 92 milliards FCFA, le mardi 11 juin 2024, à l'ALT, lors d'une séance plénière.

Le gouvernement va mettre en oeuvre le Projet d'accélération de la transformation digitale du Burkina Faso (PACTDIGITAL), de cinq ans (2024-2028), d'un coût global de 92 milliards 752 millions 319 mille 800 FCFA. Ce, à l'issue de l'accord de crédit signé le mercredi 14 février 2024, entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement (IDA).

Le quitus, à l'unanimité, a été donné à l'exécutif par les députés de l'Assemblée législative de Transition (ALT), lors d'une séance plénière de ratification de cet accord de financement, le mardi 11 juin 2024, à l'ALT, sous la conduite du Président de l'institution parlementaire, Dr Ousmane Bougouma.

D'emblée, le député rapporteur de la Commission des finances et du budget (COMFIB) de l'ALT, Wendyéllé Ambroise Nikiéma, a indiqué qu'après l'appropriation du contenu de l'accord de financement, la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata Zerbo et ses collaborateurs ont été auditionnés.

Il est ressorti que le PACTDIGITAL est une opportunité pour le développement du numérique et par ricochet, celui de l'économie nationale. Pour le député rapporteur de la COMFIB de l'ALT, le Projet va permettre d'améliorer la productivité, d'accroître la prospérité dans les secteurs de l'économie et les performances des services offerts par l'administration publique.

Il va, a-t-il ajouté, réduire la fracture numérique et renforcer la compétitivité des entreprises avec comme bénéficiaires, les femmes, les jeunes, les personnes déplacées, les personnes en situation de handicap, etc. « Cependant, la fracture numérique reste toujours élevée avec un indice de connectivité mobile faible estimé à 26,2 en 2018.

Les taux de couverture du territoire en réseaux mobiles 3G et 4G qui étaient respectivement de 64,3% et de 41,5% en 2022, restent également faibles comparativement à ceux d'autres pays de la sous-région », a déploré Wendyéllé Ambroise Nikiéma.

Impacter favorablement la production

« Le numérique impacte favorablement la production et la diffusion des biens et services tant privés que publics. Le secteur du numérique est donc un segment majeur du développement de l'économie nationale non seulement, en termes de contribution directe au produit intérieur brut, mais aussi en tant que secteur qui contribue au développement de tous les autres secteurs de l'économie nationale », a-t-il mentionné.

M. Nikiéma a déclaré que sans aucune intervention des gouvernements des pays africains, la transformation numérique sera probablement limitée aux grandes entreprises, avec le risque de l'augmentation de la fracture numérique.

Lors du débat général à l'ALT, la ministre en charge de la transition digitale a apporté des réponses aux préoccupations des députés sur la mise en oeuvre du PACTDIGITAL. Elle a assuré que concernant l'inclusion numérique, des dispositions vont être prises pour favoriser une alphabétisation de masse afin que les populations, en général, puissent accéder aux services dématérialisés, à travers le numérique.

A la fin de la séance plénière, la ministre en charge de la transition digitale a confié que l'autorisation donnée par la représentation nationale sonne comme un pacte scellé pour amorcer résolument la transition digitale du Burkina Faso. « Le PACTDIGITAL se veut un projet holistique qui va travailler sur tous les piliers pour la transformation digitale effective de notre pays.

Il est bâti autour de l'extension des infrastructures de connectivité pour une inclusion numérique, l'accélération de la dématérialisation des procédures qui va permettre d'appuyer la dynamique déjà en cours, le développement de l'expertise locale et l'innovation dans le domaine du numérique », a-t-elle affirmé. Dr Aminata Zerbo a annoncé que dans le cadre du Projet, des activités sont déjà exécutées pour pouvoir aller vite et bien. Le PACTDIGITAL a pour objectif général d'améliorer la disponibilité, l'accessibilité et l'appropriation des services numériques au Burkina Faso par les populations.