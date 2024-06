Algérie: Président de la République - Ce que vit la population de Ghaza demeurera une tache dans l'histoire de l'humanité

AMMAN — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi, que la situation tragique que vit la population de la bande de Ghaza demeurera une tache dans l'histoire de l'humanité face à l'incapacité de la communauté internationale à faire montre d'impartialité à l'égard de la cause palestinienne.

Dans une allocution lue en son nom par le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, lors de la conférence de haut niveau sur "la réponse humanitaire d'urgence à Ghaza", tenue à Amman (Jordanie), le président de la République a souhaité voir "les conclusions de cet événement important déboucher sur des solutions pratiques à même d'atténuer les souffrances de nos frères palestiniens à Ghaza et de remédier à leur situation humanitaire préoccupante".

"Alors que nous nous réunissons aujourd'hui, des milliers d'enfants, de femmes et de personnes âgées sans défense sont en proie à une machine à détruire et à tuer. Cela demeurera une tache dans l'histoire de l'humanité face à l'incapacité de la communauté internationale à faire montre d'impartialité à l'égard de la cause palestinienne", a-t-il affirmé.

L'Algérie a oeuvré, en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité et de membre du Conseil des droits de l'Homme, à "présenter des résolutions appelant à imposer un cessez-le-feu, à faciliter l'acheminement des aides et à faire respecter les décisions internationales", a soutenu le président de la République.

L'Algérie a également envoyé des aides humanitaires, en coordination avec l'Egypte, pays frère, et apporté une aide à l'UNRWA, dans une démarche visant à atténuer les souffrances de nos frères dans l'Etat de Palestine, a-t-il ajouté.

"Conformément aux principes de sa politique étrangère, l'Algérie vise, à travers sa participation à cet événement, trois objectifs, dont le premier a trait à l'activation des résolutions onusiennes appelant à un cessez-le-feu et à l'adoption de mécanismes pour un cessez-le-feu immédiat", a poursuivi le président de la République, se félicitant de la résolution 2735 qui doit, a-t-il dit, "être appliquée séance tenante pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien sans défense".

Le deuxième objectif de l'Algérie est de "garantir l'acheminement des aides humanitaires aux populations affectées, avec mise en oeuvre de la résolution 2728 du Conseil de sécurité", tandis que le troisième et dernier objectif concerne "la nécessaire activation du processus en faveur d'une solution juste et pérenne à la question palestinienne", a détaillé le président de la République.

"En attendant la concrétisation de ces objectifs et par responsabilité, je saisis cette occasion pour annoncer notre décision d'avancer le versement de la deuxième tranche de la contribution financière de l'Algérie au budget de l'Autorité palestinienne au titre de l'année en cours, en formant le voeu de voir cette mesure contribuer à atténuer les souffrances de nos frères palestiniens dans cette conjoncture difficile qui restera une tache dans l'histoire de l'humanité", a dit le président de la République.