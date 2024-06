Algérie: Ecole supérieure d'infanterie de Cherchell - Sortie de 10 promotions d'officiers et de sous-officiers

TIPASA — Une cérémonie de sortie de dix (10) promotions d'officiers et de sous-officiers a été organisée, mardi, à l'Ecole supérieure d'infanterie "Chahid Djelloul-Abidate" de Cherchell (Tipasa).

La sortie de ces promotions, baptisées du nom du Chahid du devoir Brahem El Sahli, a été présidée par le Commandant des Forces terrestres, le général-major Amar Athamnia, qui a ouvert la cérémonie par un passage en revue des carrés.

Dans son allocution à l'occasion, le commandant de l'Ecole supérieure d'infanterie, le général-major Djilali Rih, a relevé que les élèves et les diplômés sortants de cette école ont bénéficié d'une "formation de haut niveau durant lequel l'école a fait sorte d'être au diapason des arts de la guerre moderne et des arts de commandement et du développements intervenus dans les sciences militaires", soulignant l'attachement du Haut commandement de l'Armée national populaire (ANP) à garantir une formation de qualité aux élèves par un enseignement militaire spécialisé.

Il a ajouté que les "diplômés sont parfaitement conscients des changements, de la profondeur stratégique et des constantes de la force nationale dont jouit l'Algérie pour faire face aux défis régionaux et aux menaces qui guettent sa sécurité", soulignant les "initiatives de l'Algérie visant à instaurer davantage de stabilité dans une région où les tensions politiques ont fortement favorisé l'émergence de l'anarchie, de l'extrémisme et du terrorisme".

Le général-major Rih a aussi affirmé que "les sommets et les démarches initiées aux dimensions stratégiques renforcent la position de l'Algérie pour faire face à tous les défis politiques, militaires et économiques", appelant les diplômés sortants "futurs commandants", comme ils les a qualifiés, à "concrétiser les objectifs et ambitions du Haut commandement de l'ANP et à protéger les visions du changement en s'attachant aux valeurs de fidélité et de loyalisme et en participant à la bataille du développement et d'édification".

Les 10 promotions sortantes sont constituées de la 29e promotion de la session d'application des officiers, de la 61e promotion de session de perfectionnement des officiers, de la 3e promotion de la session de formation militaire de base et de la 25e promotion de la session d'aptitude militaire professionnelle de 2e degré d'état-major.

A cela s'ajoutent, les 22e, 25e, 27e, 28e, 54e promotions spécialisées, entre autres, dans les sessions d'aptitude militaire professionnelle, d'état-major de 1er et 2e degrés, d'aptitude militaire professionnelle de 2e degré et d'aptitude militaire professionnelle de 1er et 2e degrés.

La cérémonie s'est poursuivie avec la prestation de serment des diplômés, avant que le Commandant des forces terrestres ne procède, en compagnie de cadres de l'ANP, à la remise des diplômes et des grades aux majors de promotion.

Un défilé militaire a suivi après la passation de l'étendard de l'Académie entre la promotion sortante et celle montante.

L'opportunité a donné lieu à l'organisation de portes ouvertes mettant en exergue les équipements et matériels de guerre d'infanterie, avant la clôture de la cérémonie par un hommage rendu à la famille du chahid Brahem El Sahli.

Né le 25 mai 1930 dans la ville de Tipasa, le chahid Brahem El Sahli figure parmi les plus valeureux enfants de l'Algérie qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance du pays.

Il avait rejoint les rangs de l'organisation civile du Front de libération national (FLN) en 1956, en se chargeant de la collecte des cotisations et des informations au profit de la révolution avant de tomber en martyr sous les balles assassines du colonisateur français.

A noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence de hauts cadres de l'ANP, de la famille révolutionnaire, des autorités civiles de Tipasa et des familles des militaires diplômés.