Algérie: Début des travaux des réunions des experts préparatoires de la 8e session de la Commission mixte algéro-omanaise

ALGER — Les réunions des experts préparatoires de la 8e session de la Commission mixte algéro-omanaise, dont les travaux seront co-présidés par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf et son homologue omanais, Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi, ont débuté mardi à Alger, indique un communiqué du ministère.

Les réunions des experts sont co-présidées par l'ambassadeur Noureddine Khendoudi, Directeur général chargé des pays arabes au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, et son homologue omanais, Cheikh Fayçal bin Omar bin Said al Marhoon, chef du département des pays arabes au ministère omanais des Affaires étrangères.

"Ces réunions sont consacrées à l'examen des dossiers de coopération et de partenariat dans plusieurs secteurs d'intérêt commun et à la définition de nouvelles voies à même d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-omanaises, et ce conformément à la volonté et aux orientations des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère le Sultan d'Oman, Haitham ben Tariq", lit-on dans le communiqué.

Les deux délégations s'attèleront également à l'élaboration de nombre d'accords et de mémorandums d'entente, pour procéder à leur signature, mercredi, lors de la tenue de la commission mixte au niveau ministériel, ajoute la même source.

Parallèlement aux réunions des experts, des hommes d'affaires des deux pays tiendront des rencontres bilatérales, en vue d'explorer les opportunités de concrétisation de projets économiques et d'investissement communs.