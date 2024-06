Madagascar: Langue chinoise - Des bourses d'excellence pour 48 étudiants

Des bourses d'excellence et d'encouragement ont été remises aux 48 étudiants issus des établissements qui dispensent des cours de langue chinoise lundi dernier. C'était également la célébration de la fête des bateaux dragons à l'Institut Confucius à l'Université d'Antananarivo.

Cette année, le montant de la bourse « Tometal », initialement fixé à 5 millions d'ariary lors de sa création en 2018, a été porté à 7 millions d'ariary. Elle continue de soutenir les étudiants talentueux et méritants de l'Institut Confucius, dont les conditions familiales sont modestes. Pour cette session 2024, 48 étudiants issus des 14 points d'enseignement de l'Institut ont reçu la bourse durant la cérémonie officielle qui s'est tenue lundi dernier à Ankatso.

« Ces bourses aideront ces étudiants dans le financement de leurs études et de les encourager davantage dans l'apprentissage du chinois », selon Chue Noe Harinoro Sylvianna, enseignante auprès de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo (ICUA). Lun Yongkun, président du groupe Tometal n'a pas manqué de féliciter les lauréats de cette année dans son discours.

« Pour mieux assumer ses responsabilités sociales et aider à former davantage de talents en chinois, le groupe Tometal a augmenté le montant de la bourse, espérant que les étudiants continueront à bien étudier le chinois et joueront un rôle de pont dans les échanges entre la Chine et Madagascar », a-t-il déclaré.

Traditions

Concernant la fête des bateaux dragons , elle marque l'arrivée de l'été et commémore la mort de Qu Yuan. Elle a lieu le cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire. Il s'agit de l'une des quatre fêtes traditionnelles chinoises les plus importantes avec le Festival du printemps, la Fête de la lune et la Fête de Qingming.

La légende la plus connue autour de cette fête est celle du poète Qu Yuan, qui s'est suicidé en se jetant dans la rivière Mi Luo. En 278 avant J.-C., la capitale des Chu fut envahie par l'armée Qin. Qu Yuan était désespéré. Le cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire, il se jeta dans la rivière et mourut pour son pays.

La légende raconte que suite à ce tragique décès, les habitants de Chu ont ramé avec leur bateau pour essayer de retrouver son corps. Ils lancèrent des boulettes de riz dans l'eau afin de nourrir les poissons et éviter qu'ils dévorent le corps du poète. Un médecin y versa même du vin de riz pour saouler les animaux aquatiques. Malheureusement, le corps ne fut jamais retrouvé.

Chaque fête chinoise a ses traditions culinaires. Lors de la fête des bateaux dragons, les Chinois dégustent des Zongzi. Il s'agit de petits paquets de formes triangulaires contenant du riz gluant. Celui-ci est enveloppé dans des feuilles de bambou ou de lotus, attachés avec des ficelles colorées. Les étudiants en première année de l'ICUA ont été initiés à la confection de Zongzi durant cet évènement.