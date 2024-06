Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Juin 2024

Sénégal : Hydrocarbures - Le pays devient officiellement un pays producteur de pétrole

Après plusieurs d’année de retard, la compagnie Woodside a annoncé mardi 11 juin avoir démarré l’exploitation du gisement offshore de Sangomar situé au large de Dakar.Le Sénégal est entré mardi 11 juin dans le cercle des pays producteurs d'hydrocarbures. « Woodside a procédé à la première extraction de pétrole du champ de Sangomar, menant à bien la livraison du premier projet pétrolier offshore du pays », a indiqué la compagnie australienne dans un communiqué. Début février, la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen), également actionnaire du projet, avait annoncé l'arrivée sur la zone de l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Léopold Sédar Senghor (Source : Rfi)

Malawi : Accident d’avion-Le vice-président du Malawi et 9 autres personnes tués

Aucun passager n’a survécu, a annoncé mardi le président de ce pays d’Afrique australe peu après la découverte de l’épave.« L’avion a été retrouvé et je suis profondément triste et désolé de vous informer qu’il s’agit d’une terrible tragédie », a déclaré Lazarus Chakwera dans une adresse télévisée, au lendemain de la disparition de l’appareil près de Mzuzu, dans le nord-est du pays. L’épave de l’avion porté disparu qui transportait le vice-président du Malawi, Saulos Chilima, a été retrouvée mardi, selon des images transmises à l’AFP par un membre de l’équipe militaire de secours. Alors qu’il se rendait à des obsèques, son avion parti de la capitale Lilongwe lundi matin après 09H00 (07H00 GMT), a été empêché d’atterrir dans la ville de Mzuzu en raison du mauvais temps et enjoint de faire demi-tour, avant de disparaître des radars, selon la présidence malawite.( Source : afp)

Niger : Coopération avec le Système des Nations unies- Rencontre entre une délégation du Secrétariat général des Nations Unies à Niamey

Le Premier ministre nigérien, M. Ali Mahamane Lamine Zeine, a présidé ce mardi 11 juin 2024 à son Cabinet, une séance de travail entre le Gouvernement du Niger et une délégation du Secrétariat Général des Nations Unies. La délégation onusienne, conduite par le Sous-Secrétaire Général Abdoulaye Mar Dieye, est en visite de travail au Niger. (Source : Anp)

Rca : Elections locales - Un expert électoral des nations unies évoque des défis financiers et sécuritaires

Des experts électoraux des nations unies avec à leur tête Akinyemi Adegboza, Conseiller Principal à la division de l’assistance électorale du Secrétariat Général des Nations Unies sont en séjour de travail en Rca. Le mardi 11 juin 2024, Akinyemi Adegboza et sa délégation ont rencontré l’honorable Simplice Mathieu Sarandji, Président de l’Assemblée Nationale. « On a identifié un certain nombre de défis qui sont en cours de gestion. Il y a le défi de financement des élections, il y a le défi sécuritaire, mais autant de chantiers sur lesquels les acteurs concernés sont en train de travailler », a-t-il relevé Akinyemi Adegboza à l’issue de l’entrevue. (Source : abangui.com)

Gabon : Éliminatoires mondial 2026/Gabon-Gambie - Les Panthères s’imposent à l’arrachée (3-2)

La sélection nationale du Gabon a dominé la Gambie (3-2), ce mardi, au terme d’un match électrique et à rebondissements. Une victoire renversante qui a permis aux Panthères de conforter la deuxième place de la poule F (9 pts), derrière la Côte d’Ivoire (1er, 10 pts), après quatre journées. Menés à la pause (0-1), sur une réalisation de la tête du Gambien, Minteh Yankuba (33′), les Gabonais ont su trouver les ressources nécessaires pour renverser la situation en seconde période. Sur un ballon mal négocié par la défense Gambienne, Pierre-Emerick a fait parler sa science du placement pour donner l’avantage aux siens (2-1, 70e). Trois minutes plus tard, s’en est suivi le troisième but gabonais inscrit par Denis Bouanga de la tête (3-1, 73′). La réduction du score gambienne ne sera qu’anecdotique, puisque le Gabon a fini par l’emporter (3-2). (Source : alibreville.com)

Côte d’Ivoire : Football/4ème journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026 – Le Kenya tient en échec la Côte d’Ivoire ( 0-0)

Les Harambee Stars du Kenya ont tenu en échec ( 0-0) les Éléphants de Côte d’Ivoire, champions d'Afrique en titre de football, à l'issue d'un match de la quatrième journée des éliminatoires de la coupe du monde de football masculin dans le groupe F disputé le mardi 11 juin 2024 au National Stadium de Lilongwe au Malawi. Sur l'ensemble des deux périodes de cette confrontation, les Éléphants de Côte d'Ivoire, ont relativement dominé leur adversaire du jour, mais ont pêché par le manque de lucidité devant le portier du Kenya. Simon Adingra et ses coéquipiers, dans le dernier quart d'heure de la rencontre surtout, ont multiplié les offensives échouant in extremis à plusieurs reprises devant les buts du Kenya. (Source : abidjan.net)

Guinée : Coopération - La sous-secrétaire d’État américain chargé de la sécurité civile

Le ballet diplomatique se poursuit à Conakry. Après les visites simultanées de Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires Étrangères, Jérémy Robert, Conseiller Afrique d’Emmanuel Macron, un émissaire de Joe Biden est attendu dans la capitale guinéenne, la semaine prochaine. Il s’agit de la sous-secrétaire d’État américain chargé de la sécurité civile, de la démocratie et des droits de l’homme, Uzra Zeya, a appris Africaguinee.com. À Conakry, ce dirigeant américain aura un agenda ultra-chargé. Il rencontrera notamment de hauts responsables du gouvernement, des dirigeants de la société civile et de jeunes professionnels sur le partenariat américano-guinéen. Au cœur des échanges, le respect des droits de l’homme, la restauration de la gouvernance démocratique, la garantie de l’égalité des sexes et la promotion de la justice transitionnelle, a-t-on appris. (Source : africaguinee.com)

Tchad : Enseignement supérieur- Le chef de la diplomatie reçoit les représentants des étudiants tchadiens au Cameroun

Abderaman Koulamallah, ministre des Affaires Étrangères, a eu une rencontre de travail le 11 juin avec les représentants des étudiants tchadiens au Cameroun. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mission gouvernementale visant à évaluer la situation des étudiants tchadiens résidant au Cameroun. Lors de cette réunion, le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration Africaine, des tchadiens de l’Étranger et de la Coopération Internationale a écouté a les préoccupations des représentants des étudiants et leur a assuré de la volonté du gouvernement de travailler activement pour leur bien-être. La séance a également permis d'établir un dialogue constructif entre les étudiants et le ministre, ouvrant la voie à une communication continue visant à améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants tchadiens au Cameroun. (Source : journal du Tchad)

Soudan du Sud : Infrastructures sportives- ouverture du stade de Juba et défaite de l'équipe nationale

Le 11 juin 2024 restera gravé dans l'histoire du Soudan du Sud avec l'inauguration du Stade National de Juba. Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a atterri à Juba pour l'inauguration du Stade National de Juba. À ses côtés, le président Salva Kiir Mayardit et le président de la Fédération de football, Augustino Parek, ont célébré cet événement marquant. La Fifa a investi près de 7 millions de dollars (5,49 millions de livres sterling) dans la construction de cette installation sportive moderne. Pour marquer l'occasion, Infantino a assisté au premier match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 jamais organisé au Soudan du Sud. Bien que les 'Bright Stars' aient subi une défaite 3-0 face au Soudan, l'enthousiasme et la fierté des supporters locaux n'ont pas été entamés. La présence de la FIFA et l'organisation de ce match ont montré que le Soudan du Sud est désormais sur la carte mondiale du football. (Source : Euronews)