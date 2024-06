Algérie: Médecine nucléaire - Arkab préside une réunion avec les membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a présidé, mardi à Alger, une réunion de travail et de suivi avec les membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, consacrée à la présentation et à l'examen du rôle des techniques et des applications nucléaires dans le domaine médical, a indiqué un communiqué du ministère.

La réunion s'est déroulée au siège du ministère, en présence du président de la Commission nationale, du Commissaire à l'énergie atomique et de six (6) membres de cette commission installée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le 4 février 2024 en vertu du décret présidentiel 24-65, ainsi que des cadres du ministère et du Commissariat à l'énergie atomique, selon le communiqué.

Le ministère a rappelé qu'"un groupe de travail intersectoriel, mis en place le 16 avril 2023, a été chargé d'élaborer et de présenter un plan d'action concret permettant une utilisation plus large, plus sûre et plus efficace des techniques et applications nucléaires dans le domaine de la lutte contre le cancer, de la radiothérapie et de la médecine nucléaire, en application des instructions du président de la République, émises lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il avait présidée le 5 février 2023, concernant l'accélération du développement des applications nucléaires dans le domaine de la santé, ainsi que les utilisations des techniques nucléaires en matière de lutte contre le cancer, de radiothérapie et de médecine nucléaire"