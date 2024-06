Algérie: ANP - Sortie de 13 nouvelles promotions à l'Ecole supérieure des troupes spéciales

BISKRA — Le commandant de la 4ème région militaire (RM), le général-major Omar Tlemçani, a présidé mardi la cérémonie de sortie de 13 nouvelles promotions à l'Ecole supérieure des troupes spéciales (ESTS) "chahid Mustapha Khoja dit Si Ali" à Biskra.

Le commandant de la 4ème RM a passé en revue les promotions sortantes, distingué les majors de promotion, remis les grades et a aussi assisté à la prestation du serment et la remise/réception du drapeau avant de baptiser les promotions du nom du défunt moudjahid Mohamed Rouina dit Guentar (1928-1987) et de s'enquérir à travers des portes ouvertes organisées à l'occasion des activités pédagogiques, culturelles et sportives menées durant l'année de formation 2023-2024.

Dans son allocution prononcée, le commandant de l'Ecole le général Kamel Hadji a souligné que "cette occasion vient sanctionner la fin du stage des cadres de l'Armée nationale populaire, notamment ceux de l'arme des troupes spéciales qui n'a point cesser de fournir aux unités de l'Armée nationale populaire des promotions jouissant d'une formation de qualité l'habilitant à assumer leurs missions avec une haute compétence professionnelle de combat".

Il a ajouté que "ces efforts s'inscrivent dans le cadre de l'intérêt porté par le commandement supérieur de l'Armée pour la formation et l'enseignement", assurant que "les promotions sortantes ont reçu une formation militaire théorique et pratique basée sur une pédagogie moderne et des méthodes scientifiques leur assurant un haut degré de compétence".

Il a aussi affirmé que "les efforts déployés durant les sessions de formation restent inachevés sans le succès des diplômés, leur discipline et l'exploitation des connaissances militaires acquises dans leur parcours professionnel de défense du pays".

Les éléments des troupes spéciales ont présenté à l'occasion des exhibitions collectives et individuelles avec des armes, d'autres de combat au corps à corps en plus de démonstrations d'opérations de parachutage et d'intervention avec usage des véhicules spéciaux de cette arme ainsi que des exercices tactiques reflétant le niveau de formation et compétence des éléments de ces troupes.

Les promotions sortantes sont celles de "perfectionnement officiers", d'"application officiers", de "formation commune de base (élèves officiers actifs)", d'"incorporés sur la base de diplôme", d'"aptitude militaire professionnelle" (1er et 2ème degrés), de "brevet militaire professionnel" (2ème degré), d'"instructeur parachutiste", de "saut libre et opérationnel" outre des diplômés avec brevets "brevet militaire en éducation sportive spécialisée" (1er et 2ème degrés) et de "brevet militaire professionnel/formateurs" (1er et 2ème degrés).

La cérémonie de sortie a été clôturée par la distinction par le commandant de la 4ème RM de la famille du défunt moudjahid Mohamed Rouina à la salle d'honneur de l'Ecole.