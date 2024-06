Algérie: Une délégation de personnes âgées issues de la communauté nationale à l'étranger en visite à Oran

ORAN — Une délégation de personnes âgées, issues de la communauté nationale établie à l'étranger, a entamé, mardi à Oran, une visite touristique et de loisirs pour découvrir différents sites et destinations de la capitale de l'Ouest du pays.

Cette délégation de 87 personnes résidant en France, a été chaleureusement accueillie au complexe touristique Les Andalouses, en présence des autorités locales, des cadres des secteurs du tourisme et de l'artisanat et de la culture et des arts.

Les membres de la délégation ont salué cette initiative, la considérant comme une opportunité pour mieux connaître les atouts touristiques dont l'Algérie recèle et d'admirer sa nature pittoresque, faisant d'elle un pôle touristique par excellence et souligné que "l'Algérie connaît un immense essor d'année en année, à la faveur des réalisations concrétisées dans divers domaines".

La délégation bénéficiera également de prestations thérapeutiques au niveau du centre de traitement de thalassothérapie aux Andalouses et visitera plusieurs sites archéologiques, historiques, culturels et religieux, dont les musées, le théâtre régional Abdelkader-Alloula, la mosquée pôle Ibn-Badis et le fort Santa Cruz, au mont Murdjadjou.

Au hall du complexe Les Andalouses, deux expositions sont également organisées sur l'histoire de la wilaya V historique, durant la Glorieuse guerre de libération, et l'autre sur les produits de l'artisanat.

Pour rappel, cette délégation a effectué une visite similaire à la station thermale de Hammam Boughrara de Tlemcen.

Cette visite, organisée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, en coordination avec le ministère des Transports avec le concours de la mosquée de Paris (France), intervient en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur la valorisation de la relation entre la communauté algérienne établie à l'étranger et la mère patrie.

Le Directeur central au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Karim Chikhi, a souligné que cette tournée, s'étalant du 8 au 14 juin courant, permet à cette délégation de bénéficier de cure dans les stations thermales et des centres de thalassothérapie.

Le même responsable a indiqué qu'un autre groupe composé de 92 personnes s'est rendu, le 7 juin, aux stations thermales de Guelma et Sétif avec la visite des sites archéologiques dans ces deux wilayas, ainsi qu'à Constantine.