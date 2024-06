Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Entre performances et couacs, le bilan en Afrique après quatre journées

La phase des éliminatoires africains de la prochaine Coupe du monde de football est presque à mi-parcours après les rencontres disputées mardi 11 juin. Après quatre journées, des premiers enseignements sont à tirer, avec des favoris bien partis, d'autres qui piétinent et des nations moins attendues qui tiennent la dragée haute et peuvent légitimement rêver au Mondial prévu dans deux ans.

Ils sont en forme : Maroc, Égypte, Côte d'Ivoire, Tunisie

Tout va bien pour le Maroc dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Dans le groupe E où seulement cinq nations sont en lice après le forfait de l'Érythrée, les Lions de l'Atlas réalisent un carton plein, le seul jusqu'à présent dans les éliminatoires africains. Exempts lors de la première journée à cause du forfait érythréen, les Marocains ont remporté leurs trois matches, infligeant même un cinglant 6-0 au Congo-Brazzaville. Walid Regragui et ses hommes sont en tête avec 9 points et trois longueurs d'avance sur la Tanzanie.

C'est très bien parti aussi pour l'Égypte qui, avec trois victoires et un nul, fait la course en tête du groupe A avec 10 points. Il y a déjà un écart avec la Guinée-Bissau, deuxième avec 6 points. Mohamed Salah et Trézéguet se partagent eux la tête du classement des buteurs avec cinq réalisations chacun, sur les 11 buts égyptiens en quatre matches.

Mention spéciale aussi pour la Côte d'Ivoire, quasi impeccable dans le groupe F. Les champions d'Afrique sont en tête avec trois victoires et un nul, 12 buts marqués (meilleure attaque des éliminatoires pour le moment, avec notamment un carton 9-0 contre les Seychelles) et aucun but encaissé. Le Gabon reste à l'affût à la deuxième place (9 points).

Enfin, dans le groupe H, la Tunisie mène la danse avec trois victoires et un nul, soit 10 points au compteur. Les Aigles de Carthage, comme les Ivoiriens, ont gardé leur cage inviolée. La Namibie est à deux points derrière.

Ils tournent au ralenti : Nigeria, Sénégal, Mali

Qu'arrive-t-il au vice-champion d'Afrique ? Donné favori du groupe C, le Nigeria ne décolle pas et végète même à une inquiétante cinquième place. Après trois matches nuls face au Lesotho, au Zimbabwe et à l'Afrique du Sud, les Super Eagles ont chuté contre le Bénin. Ils n'ont que trois points dans leur besace, un total famélique pour un cador d'Afrique. Personne ne s'est vraiment détaché dans le groupe, avec trois équipes - Rwanda, Afrique du Sud, Bénin - qui se partagent la tête avec 7 points. Mais le Nigeria ne peut plus s'égarer s'il veut garder des chances de voir le Mondial 2026.

C'est aussi compliqué pour le Mali dans le groupe I. Les Aigles n'avancent pas, englués à la quatrième place (5 points) et un rendement très poussif : un victoire, deux nuls, une défaite. Les Maliens ont du retard sur les co-leaders comoriens et ghanéens (9 points). Le rêve d'une première participation à la Coupe du monde est compromis mais pas encore enterré.

Pour le Sénégal, l'impression est quelque peu mitigée également. Il n'y a pas le feu dans la maison des Lions, loin de là, mais à presque mi-parcours, il y a comme un sentiment d'inachevé : deux victoires et deux nuls, soit 8 points et seulement la deuxième place du groupe B. Les Sénégalais ne survolent pas leur poule et vont devoir batailler encore pour décrocher leur billet.

Ils peuvent y croire : Soudan, Comores

Jamais qualifié pour une Coupe du monde, apparu une seule fois en Coupe d'Afrique des nations ces dix dernières années, le Soudan se prend à croire au grand rendez-vous planétaire de 2026. Dans un groupe B relevé avec le Sénégal et la RDC, les Crocodiles du Nil font la course en tête avec trois victoires et un nul, dont un succès important face aux Léopards congolais. Coachés par James Kwesi Appiah, les Soudanais sont lancés dans un match à trois, le Togo, le Soudan du Sud et la Mauritanie apparaissant déjà décrochés. La prochaine journée des éliminatoires, avec le choc face au Sénégal en mars 2025, est très attendue.

Belle performance aussi dans le groupe I pour les Comores, qui sont en tête à égalité avec 9 points comme le Ghana mais avec une meilleure différence de buts (+4 contre +2). Les Coelacanthes ont notamment battu les Blacks Stars mais ont perdu face à Madagascar, troisième du groupe avec 7 points. Le suspense reste entier.

Qualifications pour la Coupe du monde 2026: mode d'emploi dans la zone Afrique La Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, sera la première à réunir 48 nations en phase finale, contre 32 précédemment. Le continent africain comptera 9 ou 10 représentants.

Les équipes qui termineront en tête des groupes A, B, C, D, E, F, G, H et I seront directement qualifiées pour le Mondial 2026.

Les quatre meilleurs deuxièmes de ces groupes s'affronteront dans un barrage au format demi-finales puis finale. Et le vainqueur de ce barrage africain affrontera un dernier barragiste international (issu de l'Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, de l'Amérique du Sud, de l'Asie ou d'Océanie).