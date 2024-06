Congo-Brazzaville: Littérature - Alexis-Vincent Gomès présente son livre de maximes 'Aime, invente, admire ' à Paris

Paru en mai dernier aux Éditions Michel Lafon, le nouvel ouvrage de maximes pour une vie heureuse d'Alexis-Vincent Gomès, préfacé par le Pr Grégoire Léfouoba et intitulé "Aime, invente, admire " mêle un florilège inédit et drolatique de ses meilleurs exemples concrets appuyés par des analyses d'une étendue gracieuse. Une présentation officielle du livre s'est faite à Paris.

A l'initiative de Pascal Drouhaud, auteur de nombreux articles sur le développement économique de l'Afrique, et conjointement organisée par l'auteur et les Éditions Michel Lafon, la présentation du livre a eu lieu le 11 juin. Une invitation à la presse et au public parisien a permis de présenter le recueil de maximes "Aime, invente, admire " dans les Salons du Cercle Interallié, dans le huitième arrondissement de Paris. Un ouvrage s'apparentant à une ode à une vie épanouie, malgré les adversités.

Ponctuée par des intermèdes de maximes de cet ouvrage lues, entre autres, par l'artiste Anjali Denis, la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques, du show-business, de la société civile et de la presse. Parmi celles-ci, l'ambassadeur Henri Ossebi ; les ministres Rigobert Maboundou, Grégoire Léfouoba, Hugues Ngouélondélé ; les artistes Faya Tess ; Canta Nyboma Mwandido, Ben-J et Koffi Olomidé.

Avant la présentation du livre, le public a découvert les grandes lignes du portrait de l'auteur et les motivations par lesquelles il a été conduit à écrire ce recueil de maximes. De ce fait, il a été indiqué qu'Alexis-Vincent Gomès est né à Brazzaville, "Mwana Poto-Poto ", fils de Louis Raymond Mavoungou, professeur agrégé de pharmacie à Angers, en France, frère cadet de Me Marcel Roger Gnali Gomes, premier notaire congolais, et de Blanche Mountou Gomes (1934-1960), la première sage-femme du Congo, dont le nom a été donné à l'hôpital mère-enfant de Brazzaville, issu de la coopération soviétique. Toujours de sa lignée, se retrouve la famille Gnali Gomes constituant une des branches du Clan Boulolo de l'ancien royaume de Loango. Il a grandi entouré de sa mère, Margerite Dupuy, de son aïeule Sophie, de ses grands-parents, ainsi que de ses frères et soeurs.

C'est dans ce contexte de son ancestralité africaine, de son esprit de synthèse et de son métissage, que le juriste, avocat, est devenu fin observateur de la société de son temps, soucieux de la brièveté de la vie et implorant la divine conscience humaine d'en prendre conscience. Sans être moraliste, passant de l'oralité à l'écrit, il a pu livrer à travers 207 pages, 766 maximes regroupées en 25 rubriques finement ciselées. De son imagination, il a transcrit les réponses obtenues de l'interrogation selon laquelle « Comment initier un processus de révélations intimes, de quête des profondeurs de soi et comment dévoiler les mécanismes d'une construction existentielle en s'immergeant dans le dialogue entre les âmes ? ».

« Chacun peut aisément puiser dans ces pages les sources de l'espoir, la sérénité nécessaire pour avancer et se construire moralement et socialement », concède-t-il.

À la fin de la présentation, l'auteur s'est livré à la séance de dédicaces.

Extraits

"Tu n'apprends rien de celui qui est toujours d'accord avec toi". / Page 45

"Aimons, aimons, tout le reste n'est rien ". / Page 149

"Le réconfort est partout : dans un regard, un sourire ou une étreinte. Il est donné gratuitement, souvent inconsciemment et sans qu'on se doute à quel point il peut être bénéfique pour l'autre". / 202