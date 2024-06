Ile Maurice: Ashley Ittoo qualifie l'opposition de «Kentucky réchauffé»

Qualifiant l'opposition de «Kentucky réchauffé» hier mardi 11 juin, lors de son discours sur le Budget, le député du MSM Ashley Ittoo a critiqué sévèrement les anciennes mesures du gouvernement mené par le Parti travailliste.

Selon lui, le gouvernement actuel s'engage dans un développement inclusif et une répartition équitable de la richesse. «Nous bâtissons une île Maurice inclusive», a assuré le député en citant aussi les propos du Premier ministre, Pravind Jugnauth qui, dit-il, est «fidèle à son engagement». Il a énuméré les mesures prises par le gouvernement, notamment, l'accès à l'éducation gratuite et l'initiative de redéfinir l'éducation technique et vocationnelle.

En contraste, il accuse ceux qui se disent les «défenseurs des vulnérables» de s'être alliés à ceux qui avaient supprimé la subvention pour le paiement des frais d'examens du School Certificate et du Higher School Certificate, imposé une taxe sur l'épargne des aînés, arrêté la distribution de pains dans les écoles et instauré la National Residential Property Tax. Selon lui, l'opposition recycle les mêmes arguments et présente des promesses superficielles.

Ashley Ittoo avance que le «seul écho» qui résonne est que le gouvernement actuel reviendra au pouvoir. Il a également souligné que celui-ci a dû faire face à des défis majeurs, rendant difficile la préparation d'un tel Budget dans le contexte mondial actuel.