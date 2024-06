Afrique: Le Club M retrouve le sourire

Le Club M a parfaitement négocié la 4e journée des qualifications au Mondial 2026 mardi en s'imposant 2-1 face à l'Eswatini. Les quadricolores ont réalisé une première mi-temps référence où Mike Gaspard et Lindsay Rose se sont particulièrement distingués en marquant un but chacun. Derrière, le gardien Dorian Chiotti a, une nouvelle, fois réalisé une master class en sortant plusieurs parades.

Enfin une première victoire. La dernière datait du 10 juillet contre l'Angola dans la Cosafa Cup. Le Club M a ensuite disputé sept rencontres sans pour autant assurer de victoire. Celle contre l'Eswatini va assurément faire du bien au moral, d'autant que les quadricolores ont pris leur distance de la zone rouge dans ce groupe D relevé. Dès l'entame, on sentait que nos représentants voulaient à tout prix sortir une grosse prestation.

On a vu un Club M sérieux et appliqué surtout en première période. © Krishna Pather

Ils ont d'ailleurs pris le contrôle du match très rapidement et sur un tir des 30 mètres, le binational Mike Gaspard envoyait le cuir au fond des filets adverses. Un but qui faisait chavirer tout le stade. On sentait que les quadricolores avaient encore sous la semelle. Avant la fin de la première période, le capitaine Lindsay Rose concrétisait la domination des locaux en convertissant, de la tête, le coup franc de Kevin Bru. En seconde période toutefois, les Mauriciens allaient baisser un peu le rythme ce qui laissait du champ aux visiteurs de réduire l'écart par l'entremise de Junior Magagula.

En Libye, les Mauriciens n'ont pas vraiment été récompensés de leurs efforts. Ils y ont, pourtant, réalisé un match intéressant, sans pouvoir engranger les trois points. Ils ont vraisemblablement retenu la leçon et ont montré du réalisme devant le but. De bon augure pour la suite.

Le prochain match des Mauriciens dans ces qualifications est programmé pour le 17 mars 2025 contre le Cap-Vert. En attendant, nos représentants devront multiplier les sorties histoire de s'affûter.

Ils ont dit :

Mike Gaspard: «Sans pression»

«Je suis très content de représenter le Club M. Le but est arrivé et j'étais sans pression quand il fallait le transformer. J'ai fait comme on m'a appris.»

Guillaume Moullec: «Début d'un travail collectif»

«On a tenu jusqu'au bout. On ne va pas faire la petite bouche, car c'est le début d'un travail collectif et on va réunir toutes les forces vives qui peuvent venir ici pour s'entraîner.»

Lindsay Rose: «Le nouveau coach apporte énormément tactiquement»

«Je pense que c'est une victoire qui est méritée sur le long terme, sur tout ce qu'on a pu donner avant. Après tous les échecs qu'on a pu avoir, toutes les déceptions, tous ces moments difficiles. On a travaillé dur pour essayer d'avoir cette victoire devant notre public, ça fait plaisir. (À propos du nouveau coach) Forcément, quand un nouveau coach arrive, il y a des changements. Là, on a pu voir des changements positifs sur les deux derniers matches. Ce qu'il a démontré et ce qu'il a proposé était très intéressant. J'ai envie de voir dans le futur. Coach Guillaume Moullec apporte énormément de stabilité et tactiquement. Je tiens à le féliciter pour cette victoire. (Sur son but) C'est sans doute le but le plus important de ma carrière. Continuons de rêver. On peut battre tout le monde, mais il faut être rigoureux tout le match.»

Kevin Bru: «Je ne sais pas si c'était mon dernier match...»

«C'est la première victoire du groupe dans ces éliminatoires de Coupe du Monde. Ca faisait un moment qu'on attendait ça. On a fait une grosse première mi-temps. Physiquement, la deuxième a été compliquée, mentalement, on n'a pas lâché et on est fier d'offrir la victoire au peuple mauricien. Ça fait un moment qu'on produisait de bonnes choses, mais qu'on n'avait pas les résultats, aujourd'hui on prend les trois points. (Sur son match à lui). Je n'ai plus les jambes que j'avais avant, mais j'ai essayé de donner mon maximum. Je ne sais pas si c'était mon dernier match ou pas... Je vais y réfléchir et on verra par la suite.»

La der de Fidy ?

Il n'a pas voulu faire de déclaration après le match. Pourtant, l'ancien sélectionneur, aujourd'hui rétrogradé au rang de numéro deux, s'est souvent montré loquace lorsqu'il dirigeait encore le Club M. Au terme du match de mardi, le technicien a fui les journalistes tout en gardant son sourire. Il a toutefois laissé échapper ceci : «C'est mon dernier match.»

Et pour ne rien arranger, Nazeer Bowud, le secrétaire général de la Mauritius Football Association (MFA) l'a interpellé dans le couloir avant de lui dire «kan to pou donne to lettre demision». Evidemment, c'était de la pure plaisanterie de la part du secrétaire général, car les deux hommes se sont ensuite mis à rire. On sait toutefois que Fidy Rasoanaivo n'a pas caché son malaise quant à son nouveau rôle au sein du Club M. On en saura un peu plus dans les prochains jours.