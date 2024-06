Madagascar: Ministère de l'Agriculture et de l'élevage - 118 000 kits d'intrants agricoles distribués dans les 23 régions

Faciliter l'accès aux intrants et petits matériels agricoles, appuyer le système de vulgarisation. Un des objectifs et axes clés du ministère de l'agriculture et de l'élevage dans son ambition de soutenir les exploitations agricoles, qu'elles soient familiales ou bien qu'elles soient initiées par des jeunes entrepreneurs.

Dans ce cadre, 118 000 kits d'intrants agricoles ont été distribués dans les vingt-trois régions du pays, en marge des actions de cent jours, définies pour ce département ministériel. Soit, environ 5 500 kits de plus que dans les 112 500 projetées initialement.

Toujours dans le cadre de cette facilitation, le département ministériel a réalisé « huit signatures de Memorandum Of Understanding ( mémorandum d'entente) avec des opérateurs privés dans six régions pour la mise en place d'usines d'engrais biologiques et chimiques ». Outre la distribution des kits d'intrants agricoles, les producteurs, les associations des usagers de l'eau ont également bénéficié de plus de 230 matériels agricoles motorisés dans le cadre de ces réalisations.

Dans ses perspectives, ce ministère ambitionne de renforcer les appuis aux producteurs. Ce qui devrait nécessiter plus de moyens octroyés à ce département mais compte tenu les coupes budgétaires observées dans la loi des finances rectificatives, l'on se demande comment les départements ministériels vont faire pour atteindre leurs objectifs.