Madagascar: Volley-ball - Ligue Boeny - « Back in 90 », pour la reconnaissance des anciens joueurs

La ligue de volley-ball de Boeny est consciente que si les anciens prometteurs ne font pas d'efforts, la ligue pourrait ne pas être de la même nature qu'elle l'est aujourd'hui.

Sous la houlette de son président Yvon Velomanana, la ligue Boeny organisera une manifestation sportive très particulière cette saison dans le but de rendre hommage à tous ceux qui ont marqué l'histoire du volley-ball à Mahajanga. Baptisé « Back in 90 », le complexe sportif Ampisikina sera un théâtre d'événements captivants du 21 au 23 juin prochain.

Plusieurs activités sont au programme, dont les matchs de défi qui en occupent une grande partie dès le vendredi 21 juin. Les rencontres entre les vétérans dames et hommes seront à l'honneur durant lesquelles les équipes de Tana seront invitées. Puisque la reconnaissance sera au coeur de l'événement, la ligue remettra des certificats aux anciens acteurs du volley-ball de la région.

Un hommage spécial sera rendu à Ndriana Rasamoely, alias Rams, et à sa femme Hery Sahondra Rasamoely, deux piliers du volley-ball à Mahajanga. Rams, ancien volleyeur de l'ASCUT, a joué pour les clubs Zamami et AS BFV Mahajanga avant de devenir coach et arbitre national. Hery Sahondra Rasamoely a suivi un parcours similaire, apportant son expertise à la ligue entre 1980 et 2000 en tant que joueuse de HTMF et Club des mamans, puis arbitre national.

« Cet événement est une belle façon de reconnaître les efforts de ceux qui ont consacré leur jeunesse au volley-ball et ont contribué à sa promotion dans la région. Nous tenons à les remercier pour leur précieuse contribution à la promotion de cette discipline dans la région. C'est l'esprit de l'événement Back in 90 », a souligné le président Yvon Velomanana. En plus des matchs, un tournoi de beach volley et un nettoyage du village touristique sont également prévus. Cependant, le président lance un appel à ses partenaires et à toutes les personnes généreuses pour soutenir cet événement mémorable, surtout que la ligue abritera les championnats nationaux U14 et U16 en juillet.