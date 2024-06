Afrique: Madagascar-Mali dos-à-dos - Les Barea, toujours en bonne position pour le mondial 2026

Les Aigles du Mali ont été tenus en échec par les Barea de Madagascar sur un score nul et vierge lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Barea maintiennent leurs espoirs pour le Mondial 2026.

Dans un affrontement captivant au FNB Stadium, à Johannesburg, les Barea de Madagascar ont tenu tête aux Aigles du Mali lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Malgré une expulsion précoce (16e minute) et une infériorité numérique, les Malgaches ont réussi à garder le score nul et vierge, conservant ainsi leur position favorable dans la course à la qualification pour le mondial.

Dès le début du match, les Barea ont montré une solide performance défensive et offensive, mettant ainsi les Maliens sous pression. Carolus Andriamahitsinoro a été à l'avant-garde de l'attaque malgache, menaçant le but adverse dès la 12e minute de jeu. Les Malgaches se sont retrouvés à dix depuis la 15e minute de jeu suite à l'expulsion du défenseur, Louis Démoléon, pour un carton rouge.

Les Barea ont réussi à contrôler les assauts des Aigles, maintenant un score vierge jusqu'au coup de sifflet final. « C'est difficile pour nous de gérer le match après l'expulsion de Louis Démoléon très tôt, tant du point de vue technique que pour les joueurs. Mais ils ont fait preuve de discipline tactique et ont tenu bon face aux Maliens. C'était également la consigne dans le vestiaire, car il reste encore une dure bataille en deuxième période, et il faut se battre jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas seulement nous concentrer sur la défense, mais il faut également assurer en contre-attaque et ils ont maintenu le bloc équipe. En effet, le carton rouge était logique et il a fait ce qu'il fallait car c'était une faute intelligente », a déclaré l'entraîneur Romuald Rakotondrabe, dit Coach Rôrô.

%

Déterminé

Au retour des vestiaires, Madagascar a continué à défendre avec détermination, préservant ainsi le point du match nul. Les tentatives désespérées des Maliens pour marquer ont été repoussées, notamment grâce à une parade décisive de Laiton dans les derniers instants du match (90+e7).

« Jouer à dix à partir de la 15e minute n'est pas facile, mais nous avons bien suivi les consignes des entraîneurs, il y avait aussi une bonne cohésion d'équipe, et nous avons vu que cela a payé, nous avons vu le résultat », a expliqué le latéral droite des Barea, Rado Rabemanantsoa.

Malgré les circonstances difficiles, les Barea ont démontré leur résilience, maintenant ainsi leur position de choix dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Avec 7 points au classement provisoire du groupe I, Madagascar reste en troisième position, à seulement deux points des Comores et du Ghana. En revanche, le Mali se retrouve dans une situation délicate, occupant la quatrième place avec seulement 5 points.

« Je tiens à féliciter l'équipe pour avoir obtenu 4 points lors de ces deux rencontres qui se sont déroulées en Afrique du Sud. En effet, nous cherchons encore tous les moyens pour dénicher des talents cachés comme Clément Couturier et j'espère que nous jouerons nos prochaines rencontres au Stade Mahamasina », s'est réjoui le président de la Fédération, Alfred Randriamanampisoa.