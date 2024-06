Madagascar: Enseignement technique - Formation en énergie solaire photovoltaïque à partir de septembre

Une nouvelle filière sur l'énergie solaire photovoltaïque sera introduite dans les lycées techniques et professionnels (LTP) à partir de la prochaine rentrée scolaire. La mise en oeuvre du projet pilote se fera au LTP Alarobia et LTP Toliara.

Secteur énergie, pourvoyeur d'emplois verts. C'est dans ce sens que le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP) a élaboré le référentiel de formation en énergie solaire photovoltaïque, dont le document a été remis officiellement au ministère de l'Energie et des hydrocarbures (MEH) hier à Ampefiloha.

Selon Thierry Andriantsoa, secrétaire général du MEH, on enregistre un besoin estimatif potentiel de 500 techniciens par an en systèmes solaires photovoltaïques dans l'électrification rurale sur les dix prochaines années (sur les projets mini réseaux, nano réseaux, kits solaires, installations solaires individuelles des industries /hôtels, etc).

Dans un premier temps, cette formation sera tout d'abord mise en oeuvre dans les lycées techniques et professionnels d'Alarobia et Toliara au mois de septembre avant la mise à l'échelle nationale, selon à son tour Johary Ralaimazava, secrétaire général du METFP. L'élaboration de ce référentiel a été appuyée par l'agence de coopération allemande GIZ et l'IECD.

Actions à réaliser

Au cours de ce mois se tiennent lesentretiens individuels avec les entreprises pour la planification de l'alternance. Les campagnes de recrutement des jeunes et journées portes ouvertes au sein des LTP sont prévues en juillet. A cela s'ajoute la formation des formateurs des LTP sur la prise en main des référentiels et sur la pédagogie.

La co-sélection des alternants par les LTP et les entreprises est prévue en août et la formation des formateurs sur les compétences de vie pour renforcer l'employabilité des alternants en septembre. La rentrée scolaire des jeunes est prévue en septembre-octobre. En novembre aura lieu la formation des tuteurs des alternants sur la pédagogie et la prise en main des référentiels de formation.