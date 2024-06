Madagascar: Parités de pouvoir d'achat - De grands défis économiques à relever pour le pays

1% de la production régionale. C'est ce que représentent les 36 pays africains les plus faibles, dont Madagascar, en termes de PIB-PPA (Produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat).

Hier, la Banque africaine de développement (BAD) a révélé les faits saillants de son rapport sur les parités de pouvoir d'achat (PPA), indiquant des données essentielles sur l'économie africaine. Madagascar reste en 45e position parmi les 52 pays africains évalués, une indication de sa position économique relative sur le continent.

Les parités de pouvoir d'achat, des mesures cruciales pour comparer les niveaux de vie et les performances économiques à travers les pays, montrent que l'Afrique contribue à 5,4% du produit intérieur brut (PIB) mondial tout en représentant 18,5% de la population mondiale. Cette proportion souligne les défis et les opportunités de développement du continent.

Contrasté

Le rapport de la BAD, basé sur les résultats révisés de 2021 et 2017 du Programme de comparaison internationale (PCI), montre que l'économie africaine a produit des biens et services d'une valeur d'environ 8 200 milliards de dollars en 2021. Cette production ne représente que 5,4% du PIB mondial, malgré une croissance de 28,51% par rapport à 2017.

L'Égypte se maintient en tête des plus grandes économies africaines en termes de PPA avec un PIB de 1 900 milliards de dollars, suivie par le Nigéria (1 200 milliards de dollars) et l'Afrique du Sud (844,7 milliards de dollars). Ces trois pays, avec l'Algérie et l'Éthiopie, représentent 59,5% du PIB du continent, montrant une concentration significative de la richesse économique en Afrique.

%

Madagascar, en particulier, se trouve parmi les 10 derniers, illustrant les défis persistants en termes de développement économique. Les pays avec les plus faibles PIB par habitant incluent le Burundi (981 dollars), la République centrafricaine, et la Somalie. À noter que le rapport de 2021 indique la Chine comme étant la première économie du monde, avec un PIB-PPA de 28 800 milliards de dollars, représentant 18,9% du PIB mondial. Les États-Unis occupaient la deuxième place avec 15,5% du PIB mondial et l'Inde, la troisième place, avec 7,2%.