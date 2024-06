Sénégal: BRVM - Les transactions hebdomadaires du marché obligataire polarisées sur deux titres.

Les transactions du marché obligataire de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) durant la semaine du 3 au 7 juin 2024 ont porté principalement sur deux titres obligataires : EOM.O8 ÉTAT DU MALI 6,20 % 2022-2032 et TPCI.O28 6% 2018 - 2026, selon la Revue Hebdomadaire des Marchés, une publication spécialisée éditée par la Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) Impaxis Securities basée à Dakar.

« La valeur transigée sur ces titres représente respectivement 8,15% et 62,45% des transactions, soit un total de 70,60% des valeurs transigés », souligne Impaxis Securities. La SGI ajoute que cela constitue une valeur de 10 373 245 000 FCFA.

Selon toujours la Revue Hebdomadaire des Marchés, à la fin de la semaine du 03 au 07 juin 2024, le compartiment obligataire du marché financier sous régional a enregistré un volume d'affaires de 14 693 053 780,87 FCFA pour un volume de 1 583 530 titres échangés, soit une stabilisation des transactions par rapport à la semaine dernière.

Après la séance de bourse du 07 juin 2024, la capitalisation boursière du marché des obligations de la BRVM a enregistré une légère baisse de 0,16% et s'établit à 10 291 709 519 662 FCFA.

Durant la semaine sous revue, la BRVM a enregistré une croissance de 0,37% et a clôturé à 226,12 points. « Cette hausse est principalement liée aux indices BRVM-FINANCES (1,24%) et BRVM-AGRICULTURE (2,15%) », note Impaxis Securities. Cependant, l'indice BRVM-TRANSPORT (-3,75%), BRVM-AUTRES SECTEURS (-1,28%), BRVM-DISTRIBUTION (-0,24%), BRVM- SERVICES PUBLICS (-0,16%) et BRVM-SERVICES INDUSTRIE (-0,10%) ont clôturé dans le rouge.

L'indice BRVM PRESTIGE a affiché aussi une hausse de 2,58% en terminant la semaine sous revue à 108,48 points. Selon Impaxis Securities, cette performance est expliquée par la hausse de certains titres qui composent l'indice notamment Nestlé Côte d'Ivoire (+0,13%), SAPH Côte d'Ivoire (+1,46%), Société Multinationale de Bitume (SMB) Côte d'Ivoire (+2,34%), ONATEL Burkina Faso (+3,31%), Société Générale Côte d'Ivoire (+4,61%), Total Sénégal (+6,59%) et Oragroup Togo (+10,56%).

La semaine du 3 au 7 juin 2024 est marquée par 17 titres en baisse contre 20 en hausse. Le titre BICI Côte d'Ivoire a occupé la première place du Top 5 de cette semaine avec une forte progression de 16,21%, ORAGROUP se positionne à la deuxième place du classement avec une variation à la hausse de 10,56%. A la troisième, quatrième et cinquième place du top 5 figurent les titres SOGB, UNIWAX Côte d'Ivoire et TOTAL Sénégal qui ont respectivement augmenté de 8,64%, 6,67% et 6,59%.

Le titre AIR LIQUIDE Côte d'Ivoire se positionne en tête du flop de cette semaine avec une forte baisse de 10,08%, ECOBANK Togo enregistre la deuxième plus forte baisse de la semaine en affichant un repli de 5,88%. À la troisième, quatrième et cinquième place de ce flop se trouvent les titres VIVO ENERGY, CORIS BANK INTERNATIONAL et SITAB qui ont enregistré respectivement une baisse de 5,81%, 3,85% et 2,71%.

Impaxis Securities note dans sa revue qu'au terme de la séance de bourse de la semaine, le marché a enregistré un volume d'affaires de 3 637 669 994 FCFA pour un volume de 4 154 721 titres transigés. La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 0,37% et s'affiche à 8 412 347 406 712 FCFA.