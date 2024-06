Ile Maurice: La région de Rodrigues subira encore des secousses

Un séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter a été ressenti lundi matin à 7 h 44 à 218 km au nord-est de Rodrigues, à dix kilomètres de profondeur. Le National Disaster Risk Reduction and Management Centre a même émis un communiqué au cours de l'après-midi pour maintenir qu'il n'y avait aucun risque de tsunami pour Rodrigues, encore moins pour l'île Maurice.

D'après les experts, il y a toujours eu des séismes dans l'océan, à l'est de Rodrigues, et ce n'est pas la première fois et encore moins la dernière. Le géomorphologue-hydrogéologue Prem Saddul explique qu'en moyenne, cette région de l'océan Indien enregistre de 14 à 16 séismes par année. D'ailleurs, il préfère le terme «secousse tellurique» au lieu de tremblement de terre.

Les secousses telluriques sont des vibrations de l'écorce terrestre provoquées par des ondes sismiques. «L'île Maurice, l'île de La Réunion et l'île Rodrigues sont proches d'une jonction entre les plaques africaines, antarctiques et indo-australiennes. Ce sont des mouvements de magma qui provoquent des frictions de ces plaques. J'ai demandé aux amis rodriguais de ne plus employer le mot tremblement de terre, mais plutôt secousse tellurique. Ces secousses sont importantes à La Réunion. Elles permettent de surveiller les activités volcaniques dans l'île», explique-t-il.

L'ancien directeur général de la station météorologique de Vacoas, Suresh Boodhoo, maintient aussi que la plaque africaine rencontre la plaque australienne dans cette région, provoquant des frictions. «Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est tout à fait normal et il y a toujours eu des séismes au fond de la mer dans cette partie de l'océan Indien. Mais nous avons commencé à en parler quand la météo a installé des séismographes à Rodrigues et à Maurice», explique-t-il. Suresh Boodhoo était le directeur adjoint de la météo quand ces appareils sont entrés en service, après le tsunami dévastateur en Indonésie et des pays avoisinants en 2004.

Prem Saddul affirme que l'intensité de ces secousses telluriques varie entre 3 et 5 sur l'échelle de Richter. «Il n'y a pas de danger pour les Rodriguais. Si les secousses sont proches de la côte, ils pourront juste voir l'ampoule suspendue au plafond bouger», explique-t-il. Le Centre sismologique euro-méditerranéen a recensé trois secousses au large de Rodrigues depuis le début de cette année. Il y en a eu une première le 21 mars et une deuxième six jours plus tard. La plus intense recensée de ces cinq dernières années est celle du 5 décembre 2021, soit une secousse de 6,7 sur l'échelle de Richter, à 415 km au nord-est de Port-Mathurin. La plupart d'entre elles surviennent à dix kilomètres au fond de l'océan.

Des séismes sans conséquences sont choses courantes à travers la planète. Le Centre sismologique euro-méditerranéen a répertorié plus d'une centaine de séismes dans les différentes parties de la planète. Le Mexique, la France et la Turquie, l'Indonésie sont quelques-uns de pays ayant enregistré des séismes mineurs.