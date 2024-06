Ile Maurice: MauBank et Patel Engineering enflamment l'Hémicycle

Rs 6,7 milliards. C'est le montant qu'a proposé le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, comme dépenses supplémentaires imprévues pour l'année financière écoulée 2023- 24. Le plus gros morceau : Rs 1,893 milliard, déjà payées d'ailleurs à Patel Engineering, le promoteur indien, comme compensation après la résiliation du bail par le gouvernement Lepep en 2015.

Le député du MMM, Reza Uteem, qui a pris la parole juste après Padayachy, lui a reproché de n'avoir donné aucune explication pour le déboursement de cette importante somme, et a demandé au ministre de déposer l'avis légal reçu éventuellement en 2015 et qui recommandait ou non la résiliation du contrat de bail. Et de souligner que le gouvernement Lepep avait justifié la résiliation du bail par un projet de (deuxième) port aux Salines. «À ce jour, rien !»

Uteem rappelle qu'avant Patel Engineering, il y a eu Betamax pour Rs 6 milliards et BAI pour... Rs 25 milliards. «Cette politique de vengeance du MSM coûte cher au contribuable.» Ces Rs 1,893 milliard payées à Patel ne représenteraient pas les dépenses faites par ce dernier, nous dit Reza Uteem, mais surtout des «losses of earnings». Le député mauve s'est aussi intéressé aux Rs 500 millions qui ont été injectées dans MauBank Holdings Ltd.

«La MauBank a réalisé Rs 709 millions de bénéfices. Elle n'a pas de problème de capital. Pourquoi cette injection ? Il n'y avait pas un projet de vendre MauBank ? Qu'estce qui s'est passé ?» Padayachy répondra plus tard, à Aadil Ameer Meea, lors du summing-up, que cet argent servira à subventionner les acquéreurs de maisons de la New Social Living Development Ltd dont le prix a manifestement explosé.

C'est Maneesh Gobin qui a pris tout le temps qui lui était imparti pour donner la réplique à Reza Uteem mais uniquement sur l'affaire Patel Engineering. Le ministre semble ne plus faire profil bas après les affaires Franklin et Stag Party. Plein d'entrain, il a rappelé que c'était Navin Ramgoolam en personne qui avait invité l'Indien Patel à venir investir dans le projet Neotown et que pour ce faire, le terrain à Les Salines a été loué au ministère des Terres de l'époque qui à son tour a sous-loué le terrain à Patel.

Et de rappeler les questions soulevées par le MMM sur ce deal qui ressemblait à un cadeau à l'Indien. «Un méga projet devenu un méga scandale. Dans ces circonstances, comment voulez-vous que l'on continue avec ce bail ?» Et lorsque Farhad Aumeer a voulu demander pourquoi la cour arbitrale a condamné l'État mauricien si ce dernier avait raison, le speaker a crié : «Pas de politique !»

Kailesh Jagutpal a tenté, lui, de justifier le budget additionnel de Rs 1,2 milliard pour la Santé par l'arrivée d'une autre épidémie : la dengue. Et a tenté de contredire ce qu'avait dit Reza Uteem la veille, soit qu'il n'y a pas de manque de certains médicaments et de surplus d'autres médicaments. Sans vraiment convaincre.