Malawi: 21 jours de deuil décrétés pour la mort du vice-président Chilima

Lilongwe — La mort du vice-président Saulos Klaus Chilima dans un accident d'avion a choqué le Malawi. Le président Lazarus Chakwera a proclamé 21 jours de deuil national.

"Nous sommes choqués et profondément émus d'apprendre la nouvelle du tragique accident d'avion qui a entraîné la perte des précieuses vies du vice-président, le Dr Saulos Klaus Chilima, et de neuf autres Malawiens », écrivent les évêques du Malawi dans leur communiqué, dans lequel ils expriment leurs condoléances à la nation et aux familles des victimes.

"Jusqu'à leur mort, le Dr Saulos Klaus Chilima et Mme Patricia Dzimbiri étaient des membres pratiquants et fervents de l'Église catholique. Ils étaient issus de familles fondées et enracinées dans la foi, l'éthique et les valeurs catholiques", ont souligné les évêques.

Patricia Shanil Dzimbiri était l'épouse de l'ancien président Elson Bakili Muluzi. Elle faisait partie de la délégation partie de la capitale, Lilongwue, dirigée par le vice-président Chilima, qui devait assister aux funérailles de l'ancien procureur général et ministre de la Justice, Raphael Kasambara, décédé le 7 juin à Mzuzu.

La Conférence épiscopale a demandé aux prêtres de tout le pays de se souvenir des victimes de l'accident d'avion lors des célébrations eucharistiques du dimanche 16 juin.