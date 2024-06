Congo-Brazzaville: Gymnastique - Les athlètes congolais expriment leur reconnaissance à la Fondation Alina-Kabaeva

Les gymnastes congolais ont exprimé leur reconnaissance à la Fondation Alina-Kabaeva et à l'Academie Celeste Grace à travers un tournoi organisé le 8 juin, au gymnase Maxime-Matsima, dans le cadre d'un projet sportif de coopération entre la Russie et le Congo.

La compétition était organisée suite à la performance réussie des athlètes congolais à Sotchi, lors du 13e festival international de gymnastique rythmique pour enfants, « Alina », qui a rassemblé plus de 350 participants de quatorze pays. « Les filles ont démontré des performances remarquables en gymnastique rythmique, sous la direction de leurs entraîneurs », a commenté Ilias Iskandarov, l'ambassadeur de Russie au Congo .

« Merci pour avoir permis aux enfants du Congo, particulièrement du Centre national de gymnastique de Brazzaville, de prendre part au mois de février au festival Alina-Kabaeva et de bénéficier d'un stage de préparation aux championnats d'Afrique de gymnastique rythmique, à Kigali, du 25 au 27 mars », a reconnu un athlète.

Les gymnastes ont, en outre, souhaité que la Fondation Alina-Kabaeva mette en place un cadre d'expression permettant aux enfants du Congo et d'ailleurs de bénéficier de la même expérience, au Congo ou en Russie, afin de rehausser leur niveau dans la pratique de la gymnastique rythmique.

La compétition a regroupé au gymnase Maxime-Matsima de Makélékélé trois clubs et deux centres de formation, lesquels se sont exprimés en gymnastique rythmique, aerobic et artistique dans les catégories seniors, groupe d'âge 1 et 2 et développement national 1et 2. Elle a été dédiée à la célèbre gymnaste russe Alina-Kabaeva, cinq fois championne d'Europe et six fois championne de la Russie.

Elle et sa fondation, a expliqué le diplomate russe, font un travail formidable pour promouvoir non seulement la gymnastique rythmique, mais aussi les valeurs sportives en général. Le travail de la fondation vise à unir les athlètes des différents coins du monde dans le but de renforcer l'amitié et la coopération entre les pays qu'ils représentent.

« Mme Alina, je vous livre un secret. A partir de maintenant, vous êtes devenue la marraine de la gymnastique rythmique congolaise, en général, et du Centre national de gymnastique de Brazzaville, en particulier », a dit une responsable de la fédération, précisant que cette compétition sera organisée chaque année.