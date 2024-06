Congo-Brazzaville: Agriculture - Des tractoristes en formation à Otsendé

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a lancé le 8 juin à Otsendé, district d'Oyo, département de la Cuvette, la formation des jeunes à la conduite et à l'entretien des tracteurs agricoles.

Sélectionnés dans les différents départements du pays, dix-sept jeunes suivent une formation pratique et théorique à la conduite et à l'entretien des tracteurs agricoles au Centre d'exploitation des machines agricoles (Cema) d'Otsendé, pendant un mois. Lançant cette formation, le ministre Paul Valentin Ngobo a rappelé que la mécanisation agricole est un pilier fondamental de la stratégie nationale de développement. « Cette formation est directement liée à notre objectif de sécurité alimentaire. En formant une main-d'oeuvre qualifiée, nous soutenons, par exemple, les grandes campagnes céréalières et de culture de manioc à venir. La compétence des tractoristes influencera directement la qualité de nos récoltes ; ce qui réduira ainsi notre dépendance aux importations alimentaires et renforcera notre autosuffisance », a-t-il rappelé.

Selon lui, au moment où de nombreux Congolais souffrent de l'insécurité alimentaire, la mécanisation agricole est une solution essentielle pour accroître les rendements et assurer une production alimentaire suffisante pour nourrir la population. L'Etat en formant des jeunes à l'utilisation des tracteurs leur donne des outils pour transformer l'agriculture et garantir la sécurité alimentaire pour tous. « La réalité de notre agriculture actuelle, avec des rendements souvent faibles et des techniques encore très traditionnelles, exige une transformation profonde. En intégrant des machines agricoles modernes, nous pouvons non seulement augmenter la productivité mais aussi améliorer la qualité de vie de nos agriculteurs. Les tracteurs permettent de travailler une très grande surface en moins de temps et avec moins d'effort physique », a expliqué le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.

Former au moins cinquante jeunes chaque année à la conduite des tracteurs

Il a, par ailleurs, rappelé que la stratégie gouvernementale de mécanisation s'articule autour de plusieurs axes à travers les Cema dont la vision est de devenir le principal prestataire de location de machines et équipements agricoles en République du Congo. Le premier axe consiste à augmenter la disponibilité des machines afin de rendre les équipements agricoles accessibles à tous les agriculteurs, en facilitant leur acquisition et en implantant des centres comme celui d'Otsendé. Le deuxième est relatif à la réduction des tarifs de location des machines d'au moins 30% ; le troisième concerne l'élargissement de la portée géographique du centre d'exploitation des machines agricoles avec l'ouverture de trois nouvelles antennes de ce centre d'ici à 2026.

Le dernier axe porte sur la formation d'au moins cinquante jeunes congolais chaque année à la conduite et à l'entretien des tracteurs. « Aujourd'hui, nous vous offrons cette chance. Saisissez-là avec détermination et sérieux. Cette politique de mécanisation qui inclut la formation a été programmée par le président de la République lors de sa campagne électorale. Aujourd'hui, cette parole est traduite en action concrète par le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la pêche », a conclu Paul Valentin Ngobo.

Cette formation se distingue par son approche en alternance combinant théorie et pratique. Au cours de ce premier cycle, les jeunes apprendront à diagnostiquer et à résoudre des problèmes techniques, à effectuer des maintenances régulières. Venu du département de Pointe-Noire, Jean Lopes Taty pense que le discours du président de la République trouve sa place dans ce que le ministre de l'Agriculture fait actuellement. « La mécanisation est aujourd'hui un outil très important pour la création des emplois. Au moment où l'agriculture est appelée à s'améliorer, si l'on n'a pas la maîtrise de l'outil agricole, on n'aura pas la capacité de pouvoir augmenter les productions. Après cette formation, je m'attends à acquérir des compétences pratiques et à les valoriser sur le terrain dans le métier de tractoriste qui me passionne », a-t-il déclaré.

Après le lancement de la formation, le ministre en charge de l'Agriculture et les apprenants se sont rendus à la ferme du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à Mbobo, pour une visite du matériel agricole et discuter des techniques culturales utilisées par des techniciens brésiliens qui y cultivent, entre autres, du maïs.