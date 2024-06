Congo-Brazzaville: Jeux Olympiques 2024 - La FCRM fait un don d'équipements aux athlètes congolais

La Fondation congolaise pour la recherche médicale (FCRM) a offert des kits sportifs, le 11 juin à Brazzaville, aux deux athlètes de l'équipe de natation qui représenteront le Congo aux Jeux Olympiques, Paris 2024.

Le geste significatif de la FCRM s'inscrit dans une démarche visant à encourager l'excellence sportive et à soutenir les athlètes nationaux, Freddy Mayala et Vanessa Bobimbo, dans leur préparation des Jeux Olympiques de Paris. Les kits sportifs offerts se composent notamment des maillots et bonnets de bain de compétition, lunettes de natation, survêtements, chaussures de sport et serre-cuisses. « La Fondation congolaise pour la recherche médicale est attachée à la bonne santé de la population et cela passe aussi par une activité sportive régulière.

Elle est aussi attachée à la réussite par l'effort et encourage l'excellence. Ces athlètes font preuve d'efforts pour aller à la réussite, donc c'est un travail au quotidien. Et ce que nous faisons dans la recherche biomédicale, c'est la même chose. Ce n'est pas une réussite du jour au lendemain, c'est un travail, c'est un effort au quotidien. C'était donc un devoir pour nous de venir encourager ces athlètes », a déclaré le Pr Francine Ntoumi, directrice générale de la FCRM.

Pour elle, les Olympiades sont l'excellence dans le sport et ces jeunes méritent d'être encouragés dans la mesure où ils vont participer et tenter de ramener des médailles. « Mais de toutes les façons, pour nous, qu'ils ramènent une médaille, qu'ils n'en ramènent pas, c'est déjà énorme ce qu'ils font. Et donc, modestement, nous nous sommes dit que nous devions faire quelque chose parce qu'ils représentent les valeurs de la Fondation, à savoir le travail par l'excellence. Le peu qu'on a apporté aujourd'hui, c'est vraiment juste une contribution, une reconnaissance de ce qu'ils sont en train de faire. Nous allons tenter de faire mieux encore. Nous espérons que d'autres personnes vont se joindre à nous, parce que ces jeunes font la fierté du pays », a-t-elle poursuivi.

%

« Nous sommes agréablement surpris par ce geste. Vous êtes le premier compatriote à venir vers notre fédération pour résoudre la situation. Pour cela, nous vous disons merci, Mme Ntoumi. », s'est réjoui Alain Kounoumono, 3e vice-président, secrétaire général et directeur technique national à la Fédération congolaise de natation. En tant que bénéficiaire, le nageur sénior Freddy Massamba a remercié la FCRM tout en promettant de faire de son mieux pour honorer le Congo lors de ce grand rendez-vous international.

A noter que cette action de la FCRM illustre un bel exemple de collaboration entre le sport et la recherche médicale, mettant en lumière l'impact positif de telles initiatives sur les performances des athlètes et sur la promotion de l'excellence au sein de la communauté juvénile congolaise.