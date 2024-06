Madagascar: Résultats provisoires à Antananarivo - Le coude-à-coude entre le Tim et l'Irmar se confirme

Les résultats provisoires des élections législatives à Antananarivo indiquent un duel serré entre le Tim et l'Irmar, avec des écarts de voix minimes et un faible taux de participation, suggérant une lutte acharnée lors des prochaines élections communales.

LE duel persiste. Les tendances à l'issue du vote du 29 mai sont confortées par les résultats provisoires des élections législatives, publiés par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), hier. À Antananarivo, le bras de fer entre la coalition pour la majorité présidentielle ou "Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina" (Irmar) et le parti "Tiako i Madagasikara" (Tim), qui a aligné ses candidats sous les couleurs de la plateforme d'opposition Firaisankina, reste d'actualité.

À s'en tenir aux résultats provisoires, les porte-étendards des deux formations politiques sont au coude-à-coude dans les six circonscriptions électorales que compte la capitale. Les scores provisoires obtenus dans le 1er arrondissement, par Hanitra Razafimanantsoa, candidate du Firaisankina , et Augustin Andriamananoro, favori de l'Irmar, se retrouvent dans un mouchoir de poche.

Une nouvelle manche

Avec 17 190 voix, la députée sortante devance de peu l'ancien ministre qui obtient 17 098 voix en sa faveur.

Dans le 2e, le 4e, le 5e et le 6e arrondissement d'Antananarivo, les candidats alignés par le Tim sous l'étendard du Firaisankina et ceux de l'Irmar pourraient se partager les deux sièges à pourvoir dans chacune de ces circonscriptions. L'acquisition d'un siège se base sur le nombre de suffrages obtenus et non pas le pourcentage, par le biais d'un calcul à la plus forte moyenne. Les candidats de l'opposition devancent néanmoins ceux du pouvoir dans la course.

%

Au regard du faible taux de participation qui oscille entre 31 % et 43 %, il n'y a pas de gros écarts de voix. Le plus large écart est enregistré dans le 6e arrondissement où le candidat de l'opposition, Todisoa Andriamampandry, devance celui du pouvoir, Tantely Razanamandimbisoa, de 7 595 voix. Dans le 3e arrondissement d'Antananarivo, cependant, le candidat indépendant, Gascar Fenosoa Mandrindrarivony, bouscule l'ordre établi.

Le journaliste arrive en tête des résultats provisoires dans le 3e arrondissement de la capitale. Toutefois, le candidat Fenoherintsoa Ralambomanana, du Firaisankina, qui arrive à la 2e place, et Gabrielle Raharison, porte-fanion de l'Irmar, à la 3e position, se talonnent avec respectivement 6 918 et 6 264 voix. L'issue provisoire des législatives laisse entrevoir que les prochaines élections communales dans la ville des mille seront une nouvelle manche du bras de fer entre le Tim et l'Irmar. Le taux de participation des électeurs pourrait être déterminant pour désigner le camp qui en sortira vainqueur.