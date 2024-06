Burkina Faso: Inquiétude après l'arrestation du docteur Arouna Louré, figure de la société civile

Au Burkina Faso, le conseil de l'Ordre des médecins s'inquiète dans un communiqué de la disparition de l'un des leurs. On est sans nouvelle du docteur Arouna Louré. D'après le conseil de l'Ordre, sa famille et ses collègues sont des plus inquiets après cette disparition début juin. Le médecin anesthésiste est également un acteur de la société civile et a déjà connu des problèmes avec les autorités en place.

Selon des témoignages recueillis par RFI et contrairement à ce qu'indique le communiqué de l'Ordre des médecins, c'est le 24 mai que le docteur Arouna Louré a disparu et non pas le 4 juin. Ce n'est d'ailleurs pas selon nos témoins une « disparition », mais bel et bien une arrestation, selon un scénario devenu classique et répétitif au Burkina Faso.

Alors que le médecin anesthésiste se déplaçait entre l'hôpital de Shiphra et le CHU de Bogodogo à Ouagadougou des hommes en civil l'ont intercepté avant de l'embarquer, lui et son véhicule, pour une destination inconnue.

Porte-parole du RSN

Arouna Louré a une certaine notoriété au Burkina Faso pour avoir été membre du mouvement des « Révoltés » et être aujourd'hui porte-parole du Rassemblement pour le salut national (RSN), un collectif d'intellectuels, de journalistes, d'activistes politiques critiques du pouvoir en place. Un collectif qui avait récemment dénoncé la tenue des assises nationales du mois de mai et les décisions qui en ont d'écoulées, proposant une transition gérée par des civils et non plus par des militaires.

En septembre 2023, Arouna Louré avait été l'un des premiers à être réquisitionné de force pour trois mois dans les rangs de l'armée après avoir publiquement exprimé ses opinions sur le régime en place.