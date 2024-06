Congo-Kinshasa: Tarmac des Auteurs - 11ème Festival International de théâtre à Kinshasa

Le Tarmac des Auteurs, à l'initiative du comédien Israël Tshipamba, est un théâtre situé dans la commune de Ngaliema, précisément à Kintambo, un quartier populaire de la Capitale, sur l'avenue Uélé 6 bis. Il vise à renforcer et à professionnaliser le secteur théâtral kinois en créant un répertoire textuel d'oeuvres écrites par des artistes de la République démocratique du Congo. Ce 11ème festival international qui a eu lieu à Kinshasa a duré 8 jours, soit du 05 au 12 juin dernier. Israël Tshipamba a créé ce petit théâtre en plein air avec 90 places assises avec une scène de 35 m² et un bar-container, au coeur de la cité. Cette association vise à rendre les arts de la scène et les textes d'auteurs contemporains accessibles à tous. Il travaille en ce sens aux travers des actions de formation, de diffusion, de création et de sensibilisation.

L'une des activités principales du Tarmac des Auteurs est l'organisation des ateliers d'écriture théâtrale qui ont donné lieu en 2011, à un recueil d'oeuvres congolaises édité par Lansman. Programme 2017-2021 : Africalia soutient le renforcement de la gestion associative, administrative et financière ; les formations en théâtre et les ateliers d'écriture ainsi que la mise en marche des productions théâtrales.

Programme 2022-2026 : Africalia accompagne et soutient la structure dans (1) le renforcement de la gouvernance associative et la mise en réseau des acteurs culturels, (2) le plaidoyer, (3) la professionnalisation des compétences, (4) la production d'oeuvres culturelles et artistiques de qualité, (5) une plus large diffusion des oeuvres et enfin (6) la capacité à générer des revenus.

Une façon de se détendre et de valoriser la culture africaine. Cette activité récréative qui a débuté à 20h30' s'est achevée à 00h. Elle a réuni plusieurs invités venus de différents coins de la capitale congolaise.