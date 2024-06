Algérie: La ministre de la Solidarité reçoit la secrétaire exécutive de la CESAO

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaouter Krikou, a reçu, mardi à Alger, la secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale CESAO , Mme Rola Dashti, qui effectue une visite en Algérie.

A cette occasion, Mme Krikou a présenté l'expérience algérienne en matière de prise en charge et de prévention des catégories vulnérables, ainsi que les mécanismes de la solidarité nationale pour l'autonomisation de la famille et la protection de l'enfant, notamment la réunion de conditions propices à la scolarisation, rappelant à cet effet les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, quant à l'impératif "d'assurer le transport et la restauration dans tous les établissements scolaires et de distribuer des cartables aux enfants issus des familles démunies".

Elle a, également, souligné que "les mécanismes de la solidarité avec la famille et l'enfant interviennent en application de l'article 65 de la constitution de 2020 qui a consacré le droit à l'enseignement", faisant savoir que l'Algérie "a adopté le principe de gratuité de l'enseignement, l'école étant obligatoire dans les cycles primaire et moyen, afin de garantir l'égalité des chances pour tous les enfants en matière de scolarisation à travers le territoire national".

A l'occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants, le 12 juin de chaque année, la ministre de la Solidarité a affirmé que "l'Algérie a mis en place des mécanismes et des mesures proactives et préventives de lutte contre ce phénomène", précisant que son secteur "est chargé de superviser la mise en oeuvre de la politique nationale relative à la protection de l'enfance à travers les différents programmes, activités et opérations de solidarité destinés aux familles démunies".

Elle a également précisé que les cellules de proximité relevant du secteur "organisent des campagnes de sensibilisation à travers tout le pays pour prévenir contre les fléaux sociaux, et ce en collaboration avec les secteurs concernés et le mouvement associatif".

La ministre a, en outre, mis en avant les "efforts fournis par le secteur pour l'autonomisation économique de la femme afin de l'encourager à adhérer et à contribuer à la production nationale", citant "les mécanismes de financement disponibles au profit de la femme active et la femme au foyer".

De son côté, la secrétaire exécutive de la CESAO a salué les efforts de l'Algérie et son expérience pionnière en matière de soutien aux catégories vulnérables et démunies dans la société, pour l'amélioration de leur situation et leur intégration socio-économique.