Madagascar: Badminton - Stage - Bernadin Bokpe forme des entraîneurs niveau I

Stage de haut niveau. Dix techniciens bénéficient d'une formation des entraîneurs internationaux de badminton niveau I reconnue par la Fédération mondiale de badminton (BWF) du 8 au 17 juin au gymnase d'Ankorondrano.

Les cours sont dirigés par le Béninois Bernadin Bokpe, responsable de développement de la confédération africaine (BCA) et expert formateur de la BWF. L'instructeur international a été le secrétaire général de la fédération béninoise pendant huit ans avant d'être recruté par la fédération mondiale pour devenir formateur des entraîneurs niveau I, du parabadminton et des administrateurs.

« Le stage tourne autour des facteurs de performance technique sur les habiletés motrices et le déplacement, les techniques de frappe, le physique, la tactique, la psychologie et le mode de vie avec la famille, la nutrition et le repos... », explique l'instructeur Bernadin Bokpe. Les quatre premiers jours ont été consacrés aux cours théoriques et pratiques, et les quatre autres à partir de ce mercredi aux examens sur la théorie, la pratique, l'évaluation de la gestion de l'entraînement et la capacité à entraîner.

Ces stagiaires seront sanctionnés de certificat international et pourront ultérieurement entraîner des enfants de 10 à 16 ans. « Le programme n'est pas très dense mais comblé de technique et de précision. Ils devraient à la fin être capables d'utiliser le langage et le concept universel pour pouvoir entraîner les enfants», souligne l'instructeur. La fédération malgache bénéficie de ce stage subventionné par la solidarité olympique tous les quatre ans. Madagascar compte à présent quinze entraîneurs niveau I. L'unique entraîneur malgache niveau II est le directeur technique national, Aina Vonjy Marc, qui a suivi une formation en Côte d'Ivoire en avril.