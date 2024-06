Sénégal: 'SETAL SUNU REW' - Le ministre Moustapha Guirassy lance l'initiative NITHE

Le Ministère de l'Education nationale (MEN), à travers sa Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l'Education (NITHE), compte promouvoir l'Education environnementale par la sensibilisation de la communauté sur l'importance de la propreté et de l'hygiène dans les structures scolaires.

Cette initiative dit-on entre dans le cadre de l'initiative pour un Sénégal propre « setal sunu reew » instituée par Son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et dans la perspective de l'organisation de vacances citoyennes initiées par le Premier Ministre.

Le ministère de l'éducation nationale, entend apporter sa contribution pour accompagner l'initiative pour un Sénégal propre « Setal Sunu Rew » instituée par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye. De ce fait, il lance sa nouvelle initiative pour la Transformation Humaniste de l'Education (NITHE). Celle-ci a pour mission de promouvoir l'éducation environnementale par la sensibilisation de la communauté sur l'importance de la propreté et de l'hygiène dans les structures scolaires.

Ainsi, le MEN, en collaboration avec le Ministère des Forces armées, le Ministère en charge de la Jeunesse et le Ministère en charge de l'Environnement, entend mobiliser les acteurs de l'école autour des actions phares que sont la réhabilitation des Infrastructures et des tables-bancs ; de l'investissement humain « setal sunu ekol »; l'aménagement d'espaces verts et le reboisement autour du thème "un élève, un arbre", "une école, un jardin scolaire" », a souligné à travers son circulaire le ministre Guirassy.

A cet égard, indique la note, « La pérennisation de telles actions devrait encourager la promotion des bonnes pratiques pour une école verte et la création de synergies entre l'école et les autres secteurs de la vie (privé, société civile, acteurs communautaires, etc.). »

Moustapha Guirassy, a en ce sens donné ordre à tous les inspecteurs d' « étudier les moyens d'intégrer, dorénavant, ces actions, dans l'évaluation des élèves, des enseignants et des établissements scolaires », a conclu la même circulaire.