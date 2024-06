Sénégal: Sédhiou / Fin du festival régional du sport scolaire - Goudomp se hisse plus haut, le basket et le handball reportés, faute d'infrastructures

L'édition 2024 du Festival régional du sport scolaire de l'Inspection d'académie (IA) de Sédhiou s'est jouée avant-hier, dimanche 9 juin, dans le plus grand esprit de Fair-play, nonobstant la modicité des moyens. Le département de Goudomp, situé dans l'extrême sud du pays, s'est adjugé de l'essentiel des trophées dont la coupe du tournoi de football. Au sujet de l'organisation, les moyens ont quelque peu fait défaut ainsi que l'inadéquation et l'inexistence de cadres pour certains types de sport comme le basketball et le handball reporté sine die.

Clap de fin et expression de joie, le Festival régional du sport scolaire de Sédhiou, édition 2024, s'est refermé, avant-hier dimanche, sous de bons auspices, avec à la clé beaucoup de performances et de récompenses toutes compétitions confondues. «C'est un sentiment de satisfaction générale pour l'ensemble des compétitions sportives. Je tiens à remercier tous les membres du Comité d'organisation, l'Administration territoriale, le ministère de l'Education à travers la Division Sport et les Activités de jeunesse et madame le ministre des Sports qui, malgré le temps très court, a beaucoup contribué à la réussite de ces activités», relève de prime abord l'IA de Sédhiou, Papa Gorgui Ndiaye.

Et de poursuivre : «toutes disciplines confondues et à tous les niveaux, les compétitions ont enregistré de très bonnes performances. Pour le sport collectif, il y a surtout le football et le handball féminin. Il y a également les autres concours que sont le saut en longueur, le saut en hauteur, le triple saut et même la gymnastique».

Ces records auraient pu être dépassés, si les écoles étaient dotées d'infrastructures sportives. D'où cet appel de l'Inspecteur d'académie de Sédhiou au soutien du sport scolaire : «oui, en effet, on ne dirait pas que c'est le mal ; mais cela gêne un peu pour la pratique de certaines disciplines. Pour le football ça se fait partout ou presque ; mais il y a certaines disciplines comme le volley et le basket, cela demande le minimum d'infrastructures sportives adéquates. Et pour cela, nous lançons un appel aux autorités surtout territoriales à doter nos écoles d'infrastructures de base», plaide l'inspecteur d'académie de Sédhiou Papa Gorgui Ndiaye.

L'Inspecteur régional des Sports se réjouit également des performances et rassure qu'avec un suivi de proximité, les résultats escomptés seront atteints. «Sédhiou a un grand potentiel en matière de sport et cela s'est confirmé à travers ces compétitions, au vue des performances enregistrées. Il suffit juste de les accompagner et c'est ce que nous sommes en train de faire. Certes, des efforts sont en cours surtout avec les initiatives des nouvelles autorités du pays», dixit Birame Diack

La finale de football était présidée par l'adjoint au préfet de Sédhiou, Maktar Ndiaye, qui a salué l'esprit de fair-play et les talents ainsi reconnus. A signaler que beaucoup de trophées sont remportés par les équipes de Goudomp dont la coupe du tournoi du ballon rond.