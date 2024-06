Ile Maurice: L'agression d'une élève filmée et partagée sur WhatsApp

Une adolescente de 14 ans, qui fréquente un collège de la capitale, a eu la désagréable surprise de recevoir une vidéo d'elle se faisant agresser. Elle a consigné une déposition au poste de Pope Hennessy le jeudi 6 juin en présence de sa mère. L'incident s'est produit le 10 mai. Par peur, elle n'avait rien révélé et s'était murée dans le silence. Ce n'est qu'après avoir reçu la vidéo, qui a été partagée, qu'elle a décidé de dénoncer l'affaire.

Dans sa plainte, l'adolescente rapporte que le vendredi 10 mai vers 9 h 25, une discussion a éclaté dans sa classe entre deux camarades. Elle est intervenue. L'une des filles s'est vexée, l'a poussée des deux mains, ce qui l'a fait tomber au sol, et lui a donné plusieurs coups de poing au visage et à la tête. Plusieurs autres élèves présents sont intervenus pour lui porter secours et certains ont filmé l'incident sur leur téléphone portable.

La même adolescente lui a de nouveau donné plusieurs coups de poing au visage et à la tête. Elle n'a pas été blessée, mais ressentait des douleurs. La collégienne explique qu'elle n'a parlé de l'incident à personne et ne s'est pas fait soigner. Le mercredi 5 juin vers 20 heures, en parcourant WhatsApp chez elle, elle est tombée sur une vidéo de l'incident. La Brigade pour la protection de la famille a été alertée.

Deux autres cas

Par ailleurs, deux autres collégiens allèguent avoir été agressés et ont porté plainte à la police. Leurs présumés agresseurs fréquentent le même établissement. Le premier cas concerne un mineur de 13 ans d'un collège à Morcellement St-André. Il a relaté aux enquêteurs qu'il se trouvait dans un autobus et rentrait chez lui après l'école dans l'après-midi du 10 juin. Il était assis sur le siège avant lorsque cinq élèves d'une autre classe sont arrivés et l'ont traîné à l'arrière du bus. L'un d'eux lui a donné plusieurs coups de poing au visage et sur tout le corps. Il n'a pas été blessé, mais ressentait de la douleur. La victime a reçu des soins à la Mediclinic de Triolet.

Dans l'autre cas, un collégien de 14 ans s'est retrouvé avec une attelle en résine au pied après avoir été agressé. Selon l'adolescent qui vient de rejoindre un collège à Rose-Hill, le lundi 10 juin, il se trouvait dans sa classe lorsqu'un élève est venu chercher la bagarre. «To pe rod mwa pou bate», aurait dit le collégien au plaignant. Ce dernier relate qu'il lui a expliqué que ce n'était pas le cas et que ses amis lui avaient dit des faussetés.

Le suspect s'est alors vexé et lui a donné plusieurs coups de poing. La victime est tombée par terre et il lui a donné plusieurs coups de pied sur tout le corps, puis plusieurs coups de poing à la tête. Il a ensuite pris une chaussure de football pour l'agresser, mais le collégien a pu quitter la classe et s'est rendu au bureau pour signaler l'incident. Ses parents l'ont conduit à l'hôpital Victoria, à Candos, où il a reçu des soins.