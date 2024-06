Maroc: Hajj 1445 - Avec sa nouvelle bouteille d'eau bénite, Zamazemah allie rafraichissement et culture

La Mecque — La société saoudienne "Zamazemah", chargée d'assurer l'approvisionnement et la distribution de l'eau bénite de Zamzam aux pèlerins de la saison du Hajj 1445 H, a adopté un nouveau design de bouteille en phase avec la transformation numérique, à travers l'initiative créative et innovante "Siqayah et culture".

Dans une déclaration à la MAP, le président exécutif de la Société "Zamazemah", Yasser Ben Suleiman Shushu, a indiqué que l'idée est de munir les bouteilles d'un QR code afin que les pèlerins connaissent la provenance de l'eau de Zamzam, distribuées gratuitement par la société à cette occasion, expliquant qu'en scannant ce code, les pèlerins peuvent avoir accès à un contenu pédagogique contenant de nombreuses informations importantes.

Selon le responsable saoudien, il s'agit d'un "contenu constructif et enrichissant" que les pèlerins peuvent notamment consulter pour s'orienter vers les différentes parties concernées pour répondre à leurs besoins, tout en leur fournissant des éclaircissements et des conseils dans plusieurs langues de manière à assurer leur sécurité et faciliter leur séjour pendant la saison du Hajj.

Il a fait savoir que plus de 40 millions de bouteilles d'eau de Zamzam seront ainsi dotées d'un code QR, et ce dans le cadre d'une initiative menée en partenariat avec plusieurs parties prenantes, dont le ministère du Hajj et de la Omra, l'Autorité générale des waqfs et la Commission Royale pour la Ville Sainte de La Mecque et les Lieux Saints.

Le code QR permet l'accès des pèlerins à un ensemble de guides de sensibilisation (en 16 langues) pour s'informer sur les questions juridique, financière et cybernétique les intéressant.

Ces guides comprennent le "Guide de la Mosquée Al-Haram", le "Guide de la Omra", le "Guide de sensibilisation d'Al Masjid al-Nabawi", le "Guide des services d'Al Masjid al-Nabawi" et d'autres guides relatifs aux sites de la Mecque et de Médine, l'Ihram, Mina, Arafat, Muzdalifah, Al-Jamarat et le jour d'Al-Nahr.

Ils fournissent également des informations religieuses et pédagogiques pour permettre aux pèlerins de se familiariser avec les différents aspects de l'accomplissement des rituels du Hajj et de la visite des sites des Lieux Saints.

Le Guide de santé du Hajj est aussi disponible en sept langues, doté de toutes les informations ayant trait à l'accès aux services de santé, les risques sanitaires liés à la chaleur, le stress thermique, les irritations cutanées, l'alimentation pendant le Hajj, les maladies chroniques et les blessures aux pieds et aux chevilles, ce qui permet aux pèlerins de prendre conscience des aspects liés à leur santé pendant l'accomplissement des rituels.

Outre l'initiative "Siqayah et culture", l'innovation de Zamazemah concerne le processus de distribution de bouteilles d'eau de Zamzam jusqu'aux lieux de résidence des pèlerins à La Mecque, de manière à répondre à leurs besoins (22 bouteilles de 330 cl), et ce en reliant directement la plateforme numérique "Zamzam" à la plateforme numérique "Nusuk" relevant du ministère saoudien du Hajj et de la Omra.

Selon la société Zamazemah, ce processus se déroule en plusieurs étapes, à commencer par l'enregistrement de la commande sur la plateforme "Zamzam", avant de transiter par le centre de contrôle jusqu'à l'arrivée à l'entrepôt pour la préparation et l'acheminement des bouteilles grâce à des moyens de transport sûrs, en coordination avec le responsable des pèlerins. À l'arrivée, un message de confirmation contenant toutes les informations relatives au destinataire et à l'expéditeur est envoyé par le biais d'un code numérique qui facilite et garantit le processus de livraison.

La société avait distribué, jusqu'à la fin de la semaine dernière, plus de 32 millions de bouteilles aux résidences des pèlerins et aux centres d'orientation situés aux points d'entrée de la ville Sainte.