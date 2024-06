Cote d'Ivoire: Religion - La fête de la Tabaski célébrée le dimanche 16 juin 2024

La fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le dimanche 16 juin 2024, a appris de source officielle, ce mercredi de source officielle à Abidjan.

« LE COSIM ET LE CODISS informent la communauté nationale que la station à Arafat aura lieu inch’Allah le samedi 15 Juin 2024. Par conséquent, la fête de la tabaski sera célébrée en Côte d’ivoire inch’Allah le dimanche 16 Juin 2024 correspondant au 10 Zoul Hidja 1445H », rapporte une déclaration de ces deux faîtières des imams en Côte d'Ivoire.

L'Aïd-El-Kebir ou Tabaski est la plus importante fête de l'islam. Cette fête qui est marquée par l'immolation d'un bélier, commémore l'asservissement d'Ibrahim (Abraham) à Dieu. Pour la foire de la Tabaski 2024, le besoin national d'approvisionnement en bétail est estimé à 350 000 têtes dont 139 153 moutons et 30 000 bœufs sont attendus pour le seul District d'Abidjan, a annoncé récemment, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré.

Selon le ministre, « le niveau d'approvisionnement actuel en bétail à la faveur de la Tabaski est estimé à 80%. Plusieurs sites seront ouverts en dehors de celui de Port-Bouët pour faciliter l'accès et éviter la hausse des prix », a assuré Sidi Tiémoko Touré. Il est bon de noter que plus de 90% du bétail consommé pendant la fête de Tabaski provient principalement du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Bamba Moussa