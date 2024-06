Congo-Kinshasa: Le député Pasi Zapamba croit à la capacité du Gouvernement Suminwa à réaliser son programme d'action

Les acteurs politiques continuent de réagir au programme d'action du Gouvernement présenté mardi 11 juin par la Première ministre Judith Suminwa, à l'Assemblée nationale. Le député national Pasi Zapamba, membre de l'Union sacrée, se dit optimiste quant à la matérialisation de ce programme et à la réalisation du budget envisagé.

Pour Pasi Zapamba, ce programme d'action, fondé sur six piliers annoncés par le Président Tshisekedi après sa réélection, est ambitieux et rencontre les attentes du peuple :

« Je suis parfaitement d'accord avec la Première ministre quand elle dit que la première ressource et la ressource la plus importante c'est l'homme. Lorsqu'on dit qu'on va créer d'emplois, lorsqu'on dit qu'on va faire face au défi sécuritaire, il faut mobiliser les recettes. C'est possible ».

Avec la volonté exprimée par le Président de la République une fois qu'il a accédé au pouvoir, poursuit-il, « on est très vite passé d'un budget de 4 milliards jusqu'à 11 milliards USD. Et aujourd'hui, on peut aller à 16 milliards en 2024.C'est possible avec les hommes ».

Les députés nationaux ont investi mardi le Gouvernement Suminwa, après avoir adopté son programme d'action chiffré à 92 milliards USD sur cinq ans. Il est détaillé en six piliers :

Construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages ;

Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens ;

Aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale ;

Garantir l'accès aux services sociaux de base ;

Renforcer les capacités du Congolais pour participer à la construction du pays ;

Gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la RDC face aux changements climatiques.