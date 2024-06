Congo-Kinshasa: Pour Prince Epenge, « le peuple congolais ne peut rien attendre de bon » du Gouvernement Suminwa

Prince Epenge, l'un des porte-paroles de la plateforme de l'opposition Lamuka, se dit son pessimisme quant à la réussite du programme d'action présenté par la Première ministre mardi 11 juin à l'Assemblée nationale. Selon lui, le contexte dans lequel ce Gouvernement a été composé et le système politique mis en place par Félix Tshisekedi constituent déjà un échec pour cette équipe.

« Le peuple congolais ne peut rien attendre de bon », a déclaré Prince Epenge. Pessimiste, il qualifie ce programme gouvernemental de « plagiat ». Selon lui, c'est du déjà entendu.

Il pense que rien ne va changer avec ce régime, qui est caractérisé par les détournements à outrance des deniers publics :

« Mme Suminwa risque de passer tout son temps à arbitrer les conflits et les rivalités. Et regardez très bien, elle souligne qu'elle va travailler sous l'impulsion de Félix Tshisekedi. Les piliers dont elle parle, ce sont les piliers de Félix Tshisekedi et ne faisons pas comme si Felix est arrivé au pouvoir hier. Ça fait six ans que Felix est là. Les hommes n'ont pas changé, les choses ne peuvent pas changer. Ne faites pas les choses de la même manière et dans les mêmes conditions et vous attendre à un résultat différent ».

De son côté, le professeur Jeef Mudimbi, enseignant des sciences politiques à l'Université de Lubumbashi, indique que le programme du Gouvernement Suminwa est porteur d'espoir. Cependant, il plaide pour qu'un bon toilettage se fasse dans le système politique congolais.

Les députés nationaux ont investi mardi le Gouvernement Suminwa, après avoir adopté son programme d'action chiffré à 92 milliards USD sur cinq ans. Il est détaillé en six piliers :

Construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages ;

Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens ;

Aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale ;

Garantir l'accès aux services sociaux de base ;

Renforcer les capacités du Congolais pour participer à la construction du pays ;

Gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la RDC face aux changements climatiques.