Maroc: Le pays, invité d'honneur de la Foire internationale du livre de Sharjah

Rabat — Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l'Autorité du livre de Sharjah (Émirats Arabes Unis) ont signé, mardi à Rabat, un accord en vue d'accueillir le Maroc en tant qu'"invité d'honneur" de la Foire internationale du livre de Sharjah, prévue du 6 au 17 novembre 2024.

Co-présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, et le président exécutif de l'Autorité du livre de Sharjah, Ahmed bin Rakkad Al-Ameri, la cérémonie de signature s'est déroulée en présence notamment de la coordinatrice générale de la Foire, Khoula Al-Mujaini, côté émirati, et de la directrice du Livre, des Bibliothèques et des Archives, Latifa Moftaqir, côté marocain.

La signature de cet accord témoigne des relations culturelles distinguées entre le Royaume du Maroc et les Émirats Arabes Unis, et répond à une invitation de l'Autorité du livre de Sharjah, laquelle a désigné le Maroc en tant qu'invité d'honneur de la Foire internationale du livre de Sharjah.

À cette occasion, M. Bensaid a souligné que cette invitation intervient dans un contexte où les relations maroco-émiraties connaissent, sous la sage conduite des dirigeants des deux pays, un bond qualitatif à même de permettre au secteur culturel de s'aligner sur les autres champs de la coopération, d'où l'importance pour les deux parties d'oeuvrer de concert pour développer des mécanismes de promotion des relations culturelles au rang des relations politiques et économiques entre les deux pays frères.

%

À cet égard, le ministre a estimé que la participation du Royaume du Maroc en tant qu'invité d'honneur à la Foire de Sharjah représente le début d'une étape avancée de coordination et de coopération, d'échange d'expériences et d'opérationnalisation de toute initiative favorisant l'élargissement des perspectives de l'action commune.

De son côté, M. Al-Ameri a fait savoir que "le choix du Royaume du Maroc comme invité d'honneur de la Foire internationale du livre de Sharjah pour l'année 2024 reflète notre vision profonde de renforcer le dialogue culturel entre les peuples et de consolider les fondements de la compréhension et la coopération culturelle".

"La culture n'est pas seulement une accumulation de connaissances, mais plutôt un écosystème constitué de valeurs, de traditions et d'idées qui interagissent pour forger notre identité humaine commune", a-t-il dit, ajoutant que "le Maroc, riche de son histoire et de sa civilisation ancestrale, représente un modèle arabe pionnier en matière d'interaction positive avec la diversité et le pluralisme culturel et de brassage des différentes influences pour former une identité culturelle singulière".

"La présence du Maroc en tant qu'invité d'honneur à la Foire incarne la vision de Son Altesse Cheikh Sultan bin Mohammed al-Qasimi, membre du Conseil suprême des Emirats Arabes Unis et émir de Sharjah, et les directives de Cheikha Bodour bint Sultan Al-Qasimi, Présidente du conseil d'administration de l'Autorité du livre de Sharjah dans la promotion des échanges culturels et civilisationnels avec le monde", a-t-il argué.

Le programme de la participation marocaine à la Foire internationale du livre de Sharjah prévoit, outre l'offre documentaire, l'organisation d'un ensemble d'événements culturels, en présence du gotha du secteur de la production intellectuelle et littéraire, en plus de prestations musicales et d'ateliers artistiques relatifs au patrimoine culturel marocain.