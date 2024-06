Maroc: Laâyoune-Sakia El Hamra - Une offre abondante et diversifiée pour l'Aïd Al Adha

Laâyoune — Les marchés de vente de bétail destiné à l'abattage à l'occasion de Aïd al-Adha 1445, dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra affichent une offre abondante et diversifiée et les opérations de contrôle se poursuivent pour surveiller l'état sanitaire du cheptel et organiser l'opération de vente.

Près de 47.000 de têtes ovines et caprines, sont destinées à l'abattage pour Aïd Al Adha au niveau de la région, dont 32.500 têtes ovines et 14.500 têtes caprines, en plus du bétail importé, selon des données de la Direction régionale de l'Agriculture (DRA).

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l'Agriculture de Laâyoune-Sakia El Hamra, Abderahmane El Amari, a souligné qu'une série de mesures proactives ont été prises pour accueillir Aïd Al Adha dans de bonnes conditions, notant que la situation sanitaire du cheptel est "bonne" grâce au contrôle sanitaire continu.

M. El Amari a également fait savoir qu'il a été procédé depuis la fin du mois de mai à la distribution de 100.000 quintaux d'orge subventionnée (5ème tranche) au profit des éleveurs de la région, dont 40.000 quintaux à Laâyoune, et 20.000 quintaux destinés respectivement aux provinces de Tarfaya, d'Es-Semara et de Boujdour, et ce dans le cadre du programme d'urgence d'atténuation des effets de la sécheresse.

Pour sa part, le chef de service vétérinaire à Laâyoune et Tarfaya à l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), Mohamed Edahaoui, a relevé que les têtes d'ovins et de caprins destinées à l'Aïd Al Adha ont fait l'objet d'une opération d'identification, notant que cette opération est menée en partenariat avec l'Association nationale ovine et caprine (ANOC).

M. Edahaoui a, dans ce sens, indiqué que le service vétérinaire avait entamé l'opération d'enregistrement des fermes et d'unités d'élevage et d'engraissement des ovins et caprins, à partir de janvier 2024, faisant observer que les sorties de contrôle consistent notamment en le contrôle de la qualité de l'eau d'abreuvement et d'aliments pour bétail.

L'opération d'identification des ovins et de caprins destinés à l'Aïd Al Adha, qui profitera gratuitement à tous les éleveurs engraisseurs, à l'instar des années précédentes, consiste en la pose sur l'une des oreilles de l'animal, d'une boucle de couleur jaune qui porte un numéro de série unique à chaque animal portant la mention en langue arabe "Aïd Al Adha" et le symbole d'une tête du mouton, a-t-il expliqué.

De son côté, le chef du service vétérinaire de la commune de Laâyoune, Issam El Miri, a indiqué qu'un grand marché à bestiaux pilote a été mis en place dans la ville de Laâyoune en 2019, qui s'étend sur une superficie totale de 5 Ha, où sont exposées des bêtes de différentes races et tailles pour satisfaire les besoins de tous les clients.

La surface réservée à l'exposition et à la vente du bétail au marché a été élargie à l'extérieur du marché pour atteindre 4 Ha, permettant à quelque 460 marchands et éleveurs de commercialiser leurs bêtes dans des conditions favorables et avec une gestion moderne, a expliqué M. El Miri, qui est également directeur des marchés communaux.

Ce marché à bestiaux a accueilli jusqu'à présent 28.000 têtes d'ovins et de caprins en provenance de différentes régions, a-t-il poursuivi, faisant savoir que le marché sera approvisionné de têtes de bétail supplémentaires.

Le marché à bestiaux de Laâyoune comprend 34 magasins pour la vente de fourrage, de charbon et de produits alimentaires, ainsi que des locaux socio-collectifs et administratifs, des parkings, et des balances pour camions.