Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Juin 2024

Côte d’Ivoire : Affaire trafic de passeport et fraude sur la nationalité- Plusieurs personnes blanchies par La Cour d’appel

Le 11 décembre 2023, le Tribunal de première instance d’Abidjan avait requis la condamnation pour bon nombre de personnes pour trafic de passeport diplomatique et de fraude sur la nationalité ivoirienne. Le mercredi 12 juin 2024 , plusieurs d'entre elles dont le patron de la société Plastica, Abbas Badreddine, ayant fait appel de cette décision, ont été relaxées par la Cour d’appel.En présence de ses avocats, sa famille biologique et des proches, Abass Badreddine qui avait été reconnu coupable des faits de complicité de faux et usage de faux commis sur des documents administratifs et condamné à 6 mois de prison (cinq fermes et un avec sursis) et une amende de 500 000 F Cfa, a officiellement été blanchi. Contrairement a Karim Hussein et Kouao Kennedy tous deux condamnés à 24 mois d’emprisonnement (12 avec sursis), Zobieu Zoé Yves qui écope de 18 mois d’emprisonnement (6 avec sursis) et Ekouéi Fernand qui sera incarcéré pendant 12 mois. (Source : Fratmat.info)

Gabon : Prison centrale de Libreville- Un proche de l’ex- président ’Ali Bongo évacué à l’hôpital.

Brice Laccruche Alihanga, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo au Gabon, a été conduit d'urgence à l'hôpital militaire d'Akanda ce mercredi à 1 heure du matin, a-t-on appris. Selon alibreville.com qui rapporte l’information, ajoute que son état état de santé précaire, déjà affecté par des mois de détention et des conditions difficiles, s'est aggravé à la suite des va-et-vient imposés par son récent agenda judiciaire au palais de justice de Libreville. Souffrant d'un cancer du côlon, M. Alihanga aurait perdu une trentaine de kilos au cours des quatre années passées à la prison centrale de Libreville, où il aurait subi de nombreux services selon ses avocats. Une récidive de sa maladie, caractérisée par des saignements, l'a conduit en réanimation, où les médecins travaillent à stabiliser son état. (Source : alibreville.com)

%

Burkina Faso : Incident de tir près du siège de la télévision publique- Des blessés

Grosse frayeur ce mercredi 12 Juin2024 à Ouagadougou au Burkina Faso, après une détonation d’armes lourdes dans le périmètre de la Rtb. Ce qui a, selon les premières informations, crée une peur panique au sein de la population. Surtout des travailleurs qui ont commencé à prendre des dispositions pour rentrer chez eux. Selon, l’Agence d’information du Brukina(Aib) qui cite des sources sécuritaires, il s’agissait d’ « un incident de tir a eu lieu ce mercredi après-midi, près de la Radiodiffusion télévision du Burkina (Rtb) » Aussi, le confrère ajoute que l’incident a fait quelques blessés rapidement pris en charge et des dégâts matériels. Selon la Rtb,« une délégation ministérielle conduite par le ministre d’Etat, ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Jean Emmanuel OUÉDRAOGO, a rendu visite aux blessés avant d’aller constater les faits et encourager les équipes sur place. » (Source : allafrica.com)

Madagascar : Résultats provisoires à Antanarivo - Le coude-à-coude entre le Tim et l’Irmar se confirme.

Les résultats provisoires des élections législatives à Antananarivo indiquent un duel serré entre le Tim et l’Irmar, avec des écarts de voix minimes et un faible taux de participation, suggérant une lutte acharnée lors des prochaines élections communales. Le duel persiste. Les tendances à l’issue du vote du 29 mai sont confortées par les résultats provisoires des élections législatives, publiés par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), hier. À Antananarivo, le bras de fer entre la coalition pour la majorité présidentielle ou “Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina” (Irmar) et le parti “Tiako i Madagasikara” (Tim), qui a aligné ses candidats sous les couleurs de la plateforme d’opposition Firaisankina, reste d’actualité. (Source : l’Express de Magagascar)

Algérie : Football Eliminatoire Coupe du monde 2026/Atal : «La victoire contre l’Ouganda nous remet sur les rails»

Reconduit dans l’équipe type malgré son match très moyen contre la Guinée jeudi passé, le latéral droit algérien, Youcef Atal s’est à son tour exprimé à la fin de la rencontre Ouganda-Algérie, jouée lundi, à Kampala City. Le sociétaire d’Adana Demirspor, s’est dit comme tous ses camarades, soulagé de l’issue de la rencontre. Il a notamment précisé que tous les joueurs se sont donnés à fond pour engranger ces trois points. (Source : L’Expression)

Rdc : Gestion du pouvoir d’Etat- Le pays investit sa première cheffe du gouvernement

Judith Suminwa Tuluka a été investie Première ministre de la République démocratique du Congo (RDC) hier matin. Elle est la première femme congolaise à occuper ce poste. Devant l’Assemblée nationale, chambre basse du Parlement, Mme Tuluka et les 54 autres membres du nouveau gouvernement sont entrés officiellement en fonction, après que son programme d’actions a été adopté par les députés à la majorité absolue requise, avec 397 voix pour sur les 405 législateurs présents à la plénière, suite à des heures de débat. Alors qu’elle présentait son programme d’actions mardi après-midi, Mme Tuluka s’est dite fière d’avoir brisé le « plafonds de verre» pour être la première femme congolaise à occuper le poste de première ministre.» (Source : L’Expression)

Maroc : Fête nationale d’Italie - Le Roi félicite le Président italien

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président italien, Sergio Mattarella, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, SM le Roi exprime à M. Mattarella et au peuple italien Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux.« L’amitié séculaire maroco-italienne, vieille de près de deux siècles, est une source de grande fierté pour nos deux pays et un pilier essentiel pour la pérennité et la continuité de nos relations de coopération constructive et distinguée », souligne le Souverain.SM le Roi saisit également cette occasion pour réaffirmer Sa détermination à continuer à œuvrer, de concert avec le président italien, afin de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, au service des intérêts des deux peuples amis et de manière à consolider les liens de solidarité entre les peuples de la Méditerranée. (Source : La Releve.ma)

Sénégal : Dette fiscale- Les comptes de Walfadjri bloqués

Décidément, les nouvelles autorités ne badinent pas avec le paiement des impôts par les entreprises de presse. Après Avenir Communication, éditeur du journal "Le Quotidien", l'Etat a mis la main sur les comptes bancaires du groupe Walfadjri pour le même motif. Et c'est le Président directeur général Cheikh Niass qui a donné l'information à travers une note adressée à ses agents.« Nous sommes au regret d'informer le personnel du Groupe Walfadjri que, pour cette année 2024, la direction n'est, malheureusement, pas en mesure d'allouer aux agents qui le désirent la traditionnelle « Avance Tabaski ». La raison étant que, comme vous le devinez, les nouvelles autorités ont décidé de bloquer nos comptes bancaires avec un Avis à tiers détenteur (Atd) pour des impôts de 2016 à 2018", a indiqué l'avocat, qui dit avoir reçu l'avis, ce mercredi, par les services de la direction générale des impôts et domaines. ( Source : seneweb)

Soudan : Mondial/Après sa victoire sur le Soudan du Sud (2-0)- Le Soudan reprend la première place aux Lions

Ce derby entre les deux «Soudan» était très attendu. D’abord parce qu’opposant deux pays frères, amis et parents. Ensuite par rapport à l’enjeu de la première place du Groupe B. A l’arrivée, les «Crocodiles du Nil» ont eu le dernier mot en allant s’imposer (3-0) chez les «Bright Stars». Confirmant ainsi la belle forme des hommes de James Kwesi Appiah, qui reprennent la tête du classement et qui vont recevoir leurs dauphins sénégalais en mars 2025. On salive déjà !Ce mardi, à l’occasion de la 4e journée, les «Crocodiles du Nil» ont surclassé leurs voisins du Soudan du Sud (3-0) qui les accueillaient à Djouba.Il a toutefois fallu attendre le temps additionnel de la première période pour voir le Soudan ouvrir le score (45e+3). Dans ce match de qualification pour la Coupe du monde 2026, l’histoire retiendra que le milieu de terrain Walieldin Khidir a marqué en premier. Le joueur qui évolue au club d’Al-Hilal Omdurman est obligé de jouer la saison prochaine dans le championnat mauritanien à cause de la guerre civile qui déchire le Soudan. (Source: : Quotidien))