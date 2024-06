Angola: Angotic2024 avec 170 intervenants

Luanda — Cent 70 intervenants, y compris des conférenciers et des modérateurs, analyseront, débattront et transmettront leurs expériences sur le développement des technologies de l'information et de la communication, au cours des trois prochains jours, au IVe Forum international sur des technologies en Angola (ANGOTIC-2024).

Se confiant mardi à l'Angop, le porte-parole de l'événement, João Demba, a informé que parmi ce nombre, environ 65 sont des étrangers, qui ont commencé à arriver dimanche dans le pays, en provenance de plus de dix pays, en particulier le Brésil, la Russie, l'Italie, la France, l'Inde, la Chine et le Japon.

La liste est complétée par le Portugal, la Namibie, la Zambie, l'Allemagne, Israël et le Cap-Vert.

Le forum verra la participation de 125 créateurs de startups et de 70 entreprises exposantes.

Quant aux entités, il a annoncé la présence du ministre zambien de la Science et de la Technologie, Félix Mutati, du ministre nigérian de l'Information et de l'Orientation nationale, Mohamed Idris, et de la ministre namibienne de l'Information, de la Communication et de la Technologie, Emma Inamutila Theofelus.

Pendant trois jours, seront analysés des sujets tels que « L'impact de la technologie 5G sur l'industrie et l'émergence de la 6G », « Les médias numériques et les défis des nouvelles technologies dans la communication sociale », « La cyber-sécurité et comment protéger son entreprise dans l'ère numérique » et « Éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle ».

Les débats incluent également des sujets liés à « L'état actuel/futur des incubateurs et startups d'innovation technologique», « L'éducation spatiale », « Le secret de l'innovation numérique » et « Comment éviter le vol et le clonage de données ».

Quant aux préparatifs, il a expliqué qu'ils allaient bien, c'est pourquoi tous les stands devraient être installés ce mercredi, aussi bien ceux des exposants que ceux des grandes entreprises, en guise de l'événement qui espère recevoir au moins 15 mille participants.

Se déroulant au Centre de Conventions de Talatona, à Luanda, l'ANGOTIC est un événement global sur les technologies de l'information et de la communication, organisé et promu par le Gouvernement angolais à travers le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale.