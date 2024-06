Angola: L'agriculture familiale récolte plus de 700 tonnes de haricots à Cuvango

Cuvango (Angola) — Au moins 784 tonnes de haricots ont été récoltées par les familles paysannes de la municipalité de Cuvango, province de Huila, suite à la récolte de la première phase de la campagne agricole 2023/24, dont le processus a été achevé mai dernier.

Au total, près de trois mille hectares ont été cultivés dans la commune, dont 800 destinés exclusivement aux céréales, segment qui a bénéficié de 14 tonnes de semences.

Selon le directeur municipal de l'Agriculture et de la Pêche de Cuvango, José Borges, « cette production reste rarement dans la province », car elle est achetée dans les campagnes par des commerçants de Benguela, Huambo, Cuando Cubango et Zaire.

Il a souligné que l'agriculture familiale a également produit jusqu'à présent 500 tonnes de maïs, un processus qui se poursuivra jusqu'en juillet et qui devrait atteindre 1 000 tonnes.

"Ce ne sont pas des chiffres définitifs, nous enregistrons la production par espèces et zones, pour évaluer les données réelles de production dans la municipalité pendant les deux phases de la campagne agricole", a-t-il précisé.

Cuvango est « baigné » par plus de 290 kilomètres des cours des rivières Cubango et Cutato, traversant les principales communes, Galangue et Vicungo. Au cours des trois dernières années, 15 000 hectares supplémentaires ont été accordés aux investisseurs, mais ces terres ne sont toujours pas productives.

La municipalité est située à 356 kilomètres à l'est de Lubango et compte une population estimée à 103 mille 262 habitants, qui vivent principalement de l'agriculture et de la pêche.