Angola: MESTIC lance un dépôt institutionnel angolais en libre accès

Luanda — Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MESTIC) et le Programme d'Appui à l'Enseignement Supérieur (UNI.AO) ont lancé mercredi, à Luanda, une plateforme numérique pour garantir le libre accès et diffuser la production scientifique et académique dans le pays.

La plateforme numérique appelée RAnAA est moderne, flexible et vise à faciliter l'accès à l'information scientifique pour les enseignants, les chercheurs et les étudiants, ainsi qu'à accroître la visibilité de la recherche angolaise et à promouvoir la diffusion et la gestion de l'information sur la production scientifique nationale.

Selon la ministre de l'Enseignement Supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança, qui intervenait lors de la 1ère Conférence sur la Science Ouverte de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP) et le lancement du dépôt institutionnel angolais en libre accès, dans un première phase, la plateforme sera coordonnée par le MESTCI et permettra l'intégration régionale et communautaire de la CPLP.

Elle a expliqué que les projets proviennent de formations et d'événements tenus sur l'opérationnalisation du plan stratégique de coopération multilatérale dans le domaine de la science, de la technologie et de l'enseignement supérieur de la CPLP et du plan de développement sectoriel 2023-2027.

Avec ces initiatives locales et régionales, a-t-elle déclaré, l'objectif est d'accroître les partenariats et le partage de l'information scientifique au profit de la science et de la société, en rendant les connaissances disponibles pour les rendre accessibles et réutilisables pour tous.

D'autre part, le secrétaire exécutif de la CPLP, João Ima Panzo, a reconnu que le projet de répertoire constitue une étape importante dans la promotion du libre accès et la facilitation des échanges scientifiques entre les communautés.

João Ima Panzo a déclaré que la mise en oeuvre de la science ouverte favorise non seulement la démocratisation des connaissances, mais génère également de multiples opportunités d'innovation.

"Nous sommes certains que le projet servira de modèle pour de futurs projets similaires dans d'autres États membres de la CPLP, promouvant la collaboration scientifique, l'innovation et le développement durable", a-t-il déclaré.

À titre d'exemple, il a souligné l'importance d'investir dans la formation et le développement des professionnels qui travaillent dans les dépôts institutionnels, ainsi que de partager des connaissances, de débattre d'idées et d'établir de nouveaux partenariats qui nous permettent d'avancer dans la promotion de la science dans les pays.

La création du projet RAnAA comprenait un partenariat institutionnel impliquant le MESTIC, l'UNESCO, Redalyc Amelica, l'Université Óscar Ribas, l'Union européenne, le programme UNI.AO et l'Agence Expertise France.