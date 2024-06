Angola: Une ministre angolaise défend l'inclusion des TIC dans les communautés académiques de la CPLP

Luanda — La ministre de l'Enseignement Supérieur, Science et Technologie, Maria do Rosário Bragança, a défendu mercredi, à Luanda, la mise en oeuvre de la science interactive entre les communautés académiques de la CPLP dans l'utilisation massive des TIC, visant à contribuer à la qualité de la recherche scientifique et technologique.

Dans son discours d'ouverture de la 1ère Conférence sur la science dans la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et lors du lancement du dépôt institutionnel angolais en libre accès, la ministre a déclaré que l'inclusion, la promotion et la garantie de la diffusion scientifique doivent également faire partie de la massification de l'usage des TIC et contribuer à la qualité de la recherche académique.

Selon Maria do Rosário Bragança, le Plan de Développement National (PDN) 2023-2027 contient des actions pour relever les défis de la recherche scientifique, de l'innovation technologique et de l'entrepreneuriat.

Elle a expliqué que parmi les actions du programme UNI.AO, se distingue la création d'une plateforme de publication scientifique qui, dans un effort commun entre les deux initiatives, aboutit à la création du dépôt institutionnel angolais en libre accès.

Avec la création de cette plateforme (RanAA), a-t-elle dit, l'Exécutif angolais espère qu'il y aura une plus grande diffusion des publications scientifiques nationales, afin d'améliorer les indicateurs de qualité et de quantité, dans la région et dans le monde.

À son tour, le secrétaire exécutif de la CPLP, João Ima Panzo, a déclaré que l'événement symbolisait une étape cruciale dans la consolidation de la coopération scientifique et technologique entre les États membres de la CPLP, promouvant la science ouverte à l'engagement envers l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable.

João Ima Panzo a déclaré que la science ouverte représente une approche innovante du processus scientifique, basée sur la collaboration, le partage et la diffusion des connaissances, renforcée par les technologies numériques.

"L'action conjointe de la CPLP a permis des avancées significatives, notamment les efforts visant à créer l'Observatoire de la science, de la technologie et de l'enseignement supérieur et les réseaux d'agences de financement de la science de la CPLP", a-t-il déclaré.

De son point de vue, ces initiatives visent à consolider l'espace de la science, de la technologie et de l'enseignement supérieur au sein de la CPLP, en promouvant une plus grande intégration et coopération entre les pays.