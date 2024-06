Angola: L'AN vote la loi sur les délits de vandalisme des biens publics

Luanda — L'Assemblée Nationale (AN) va discuter et voter les propositions de loi sur les délits de vandalisme des biens et services publics et sur les modifications du passeport angolais et du régime de sortie et d'entrée des citoyens nationaux, a annoncé mercredi, à Luanda, le premier secrétaire du Bureau de l'AN, Manuel Dembo.

L'information a été fournie ce mercredi par le premier secrétaire du Bureau de l'AN, Manuel Dembo, à la fin de la conférence des leaders parlementaires, dirigée par la présidente du Parlement, Carolina Cerqueira.

La proposition de loi sur les délits de vandalisme des biens et services publics, une initiative de l'Exécutif qui définit des sanctions spécifiques pour les différents types de délits en la matière, dans le but de protéger l'investissement public et la durabilité des services.

Le document répond à la nécessité d'adopter un cadre juridique spécialisé pour lutter contre le vandalisme des biens et services publics, compte tenu de l'impact décisif de ces phénomènes sociaux sur la préservation de l'économie nationale et le développement durable.