Angola: La centrale photovoltaïque de Luena ne fournit que sept des 26 MW prévus

Luena — L'exploitation de la centrale photovoltaïque de Luena est actuellement d'environ 27 pour cent de sa capacité, produisant, dans la première phase, sept des 26,906 mégawatts prévus, a appris mercredi l'ANGOP.

Avec plus de 43 mille panneaux, l'infrastructure a été conçue pour produire 26.906 mégawatts d'énergie propre, dans le cadre du plan gouvernemental appelé « Energia Angola 2025 », budgétisé à 36,9 millions d'euros.

Cependant, 20 ans après son inauguration, l'Angop a constaté que le parc solaire génère quotidiennement entre six et sept mégawatts, entre 6h et 17h30.

S'adressant à la presse, lors d'une visite de contrôle effectuée par les députés du cercle provincial de Moxico au parc, le chef du Département des centrales thermiques de l'Entreprise Publique de Production d'Électricité de Moxico, Guilherme Cassonha, a fait savoir que la faible production était due aux réglages qui sont en cours pour assurer le meilleur fonctionnement du système électrique.

Selon le responsable, s'agissant d'un nouvel équipement, le lancement de la charge électrique dans le réseau devrait se faire progressivement, durant la période de test, sans toutefois avoir précisé la durée de cette phase expérimentale.

"L'équipement est stable, nous sommes dans une phase expérimentale, avec le temps nous augmenterons la charge chaque jour, jusqu'à atteindre la puissance maximale", a-t-il expliqué.

%

La centrale photovoltaïque de Luena a été construite dans le quartier de Samalesso, à l'est de Luena, par les sociétés américaines Sun África et MCA Angola et Portugal, sur une superficie de 52 hectares.

Ce parc solaire fait partie d'un programme de construction de sept centrales solaires photovoltaïques dans les provinces de Benguela, Moxico, Lunda Sul, Lunda Norte, Bié, Huambo et Namibe.

La centrale photovoltaïque de Luena rejoint les 26,8 MW actuels produits par la centrale hydroélectrique de Tchiumbwe-Dala (12,4 MW), la centrale thermique de Luena 2 (4,4 MW) et Luena 3 (WARTSILA) avec 10 MW disponibles.

Lorsqu'elle atteindra sa capacité énergétique, il est prévu que la puissance installée de la ville de Luena, capitale provinciale de Moxico, puisse passer des 26,8 mégawatts actuels à 52,1 mégawatts.