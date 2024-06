Angola: Angotic2024 - L'organisation dispense des cours en marge du forum

Luanda — Des cours de formation sur "Introduction à l'ingénierie technologique spatiale" et "Modèle d'aide à la décision dans les politiques de lutte contre la sécheresse en Angola" seront dispensés les 13 et 14 de ce mois, en marge de l'ANGOTIC-2024, dans le local du IVe forum international des technologies.

Menée par le Bureau de Gestion de l'Espace, l'action de formation est l'une des innovations de l'événement qui, cette année, disposera également, pour la première fois, d'un espace/tente pour abriter des entreprises publiques, des ministères et des Gouvernorats provinciaux.

La rencontre qui se déroule sous la devise « Numériser, connecter et innover », vise à promouvoir le débat autour des thèmes actuels, mondiaux et futurs des TIC et à faciliter la mise en réseau des entités gouvernementales, des exposants et des experts, et devrait servir de facteur de soutien à la diversification économique nationale.

Montage rapide des stands

Environ 80 pour cent des stands ont déjà été installés pour accueillir, à partir de jeudi, les entreprises et les exposants de la plus grande vitrine des technologies de l'information et de la communication en Angola (Angotic-2024), au Centre de Conventions de Talatona, à Luanda.

L'Angop a constaté mardi le travail de certains exposants, à un rythme supérieur à la moyenne, compte tenu de la nécessité de faire connaître leurs produits et services.

%

Sur place, des hommes et des machines animent déjà « l'environnement technologique » un jour avant le début du forum, avec le placement, entre autres, de panneaux publicitaires et de matériel lié à des projets de différents secteurs de la société.

Starlink Telecom en attente

Se confiant à l'Angop, le PDG de Starlink Telecom, Jacinto Muaza, a exprimé son impatience pour le début de l'événement, le considérant comme une opportunité pour échanger des expériences et accroître la visibilité des services.

"Nous l'attendons avec impatience et nous sommes sûrs que nous ferons des affaires, car c'est un événement de grande ampleur", a-t-il souligné.

Selon le responsable, investir dans les technologies de l'information et de la communication (TIC) est important pour le développement et la diversification de l'économie, et des événements comme ANGOTIC-2024 montrent l'engagement de l'État à cet égard.

Il considère les TIC comme un outil pour la croissance et le développement du pays, car elles offrent d'innombrables solutions dans les domaines de la santé et de l'éducation.

L'organisation attend au moins 15 000 participants à cette édition, qui rassemble 125 créateurs de startups et 70 entreprises.

L'événement aura lieu au Centre de Conventions de Talatona, dans la capitale du pays.

L'ANGOTIC est un événement mondial sur les technologies de l'information et de la communication, organisé et promu par le Gouvernement angolais, à travers le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale.