Congo-Brazzaville: Jessy B - 'Maimouna me fait découvrir encore mieux'

De son vrai nom Jessica Diatsona Biggerman Aka, Jessy B (Jessy B 242) est lauréate du Prix Découvertes RFI 2023. L'artiste congolaise livre, ce 13 juin à l'Institut français du Congo de Brazzaville, un concert exceptionnel au cours duquel son prix lui sera remis. La veille de ce concert, elle s'est entretenue avec Les Dépêches de Brazzaville.

Les Dépêches de Brazzaville : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs?

Jessy B : Je suis Jessy B, une artiste rappeuse congolaise, née au en République du Congo, auteure-compositrice.

L.D.B. : Avez-vous déjà un album sur le marché ?

Jessy B : Pour l'heure j'ai des singles, de maxi singles et des collaborations en featuring qui sont disponibles. Actuellement, nous travaillons sur le projet de mon album qui regroupe sept titres, chantés en français, en anglais, en kituba, en lingala, en lari. J'apprends le mbochi, l'objectif c'est de m' imprégner de chaque culture, de chaque langue de chez moi pour faire passer mieux mon message. Je continue de grandir. Depuis mes débuts jusqu' aujourd'hui, je suis plus engagée qu'hier, il y a cinq ans j'étais encore beaucoup plus jeune.

L.D.B.: Quel message véhiculez-vous à travers vos singles ?

Jessy B : Très souvent, je parle de l'éducation, de conscience, du Congo de chez moi, je mets en avant tout ce qui peut généralement m'inspirer, une musique qui peut contribuer au développement de mon pays, des jeunes de chez moi.

L.D.B. : Le single Maïmouna vous a sacré lauréate Prix Découvertes RFI 2023. Au fait, qui est Maïmouna ?

Jessy B : C'est la petite soeur d'une amie avec qui j'étais très proche, J'étais comme sa grande soeur, elle venait me demander conseil. Maïmouna dégageait beaucoup d'ambition de vouloir travailler, la chanson est un hommage. Je l'ai dédiée à cette petite fille qui avait toujours cette envie d'apprendre, de vouloir réussir dans la vie, elle était née dans une famille un peu modeste. Pour moi, c'était rare d'observer cela chez les jeunes filles de son âge.

Elle avait à peine 18 ans. Vous voyez, à cet âge, beaucoup sont dans les réseaux sociaux, ils ne pensent même pas à l'école, au travail. Maïmouna, sans un soutien particulier, s'était inscrite à des bibliothèques, participait à des conférences. Sa mort m'a vraiment touchée, j'avais demandé la permission à sa famille de pouvoir lui rendre hommage, chanter en son honneur. C'était important pour moi de lui rendre cet hommage, j'ai senti ce besoin de vouloir passer ce message. Maïmouna continue à vivre à travers ma musique, elle me fait découvrir encore mieux. C'est la Jessy B que je veux affirmer longtemps.

L.D.B.: Qu'avez-vous ressenti lors de votre distinction ?

Jessy B : Je considère ce prix comme un nouveau souffle, je suis dans une carrière où on se pose beaucoup de questions. Je suis étudiante en troisième année de licence en Action marketing et commercial. Je mélange les deux. Je travaille déjà comme community manager au sein d'une société de la place, cela me permet d'avoir de l'argent pour pouvoir investir dans ce que je fais actuellement. Donc, ce prix est venu comme un deuxième souffle. Cela me permet d'envisager ma carrière à l'échelle internationale.

C'était un plaisir pour toute famille, pour toutes les personnes qui m'ont soutenue et une reconnaissance pour tout le travail que j'ai dû à faire. Certes, j'ai participé à des nombreux concours mais, le prix RFI n'est pas comme les autres. Il est validé par des professionnels de la musique, vous imaginez un peu, ce travail m'a permis de me canaliser, de pouvoir dire Jessy, ça vaut la peine, tu es sur le bon chemin, j'associe tout ce que je fais à Dieu. Merci à ces personnes qui ont fait que cela soit possible, il y a eu de vote, j'ai vu tout le Congo, tout le monde se manifester pour voter Jessy B, c'est une reconnaissance, une joie.

L.D.B. : Avez-vous un concert et une tournée en vue ?

Jessy B : Exactement. Après le concert, mon premier à l'extérieur sera à Paris, les 20 et 21 juin. J'ai également une tournée en vue et les dates exactes vous seront communiquées.

L.D.B. : Qu'en est-il de ce concert du 13 juin ? Etes-vous prête ?

Jessy B : On a eu un mois de préparation grâce au partenaire de RFI. L'Institut français du Congo nous a donné un espace pouvoir travailler. Je suis prête, les équipes sont également prêtes, tout le monde est prêt. J'aimerais économiser ma voix pour pouvoir vous donner du chaud, ce concert est mon premier grand spectacle de toute ma carrière.

Je regrette parce que c'est la période du baccalauréat. J'aurai aimé que mes fans, les élèves qui me suivent, soient là mais on n'a pas le choix. J'invite tout le monde, venez nombreux, il y aura aussi d'autres légendes urbaines, des artistes talentueux, rappeurs et rappeuses, qui seront en avant. L'objectif est que l'on soit soudé. Ç'est aussi la cérémonie exceptionnelle, la remise du Prix Découvertes RFI. La délégation de RFI s'est déplacée spécialement pour ce grand rendez-vous. Ne le manquez pas, c'est grâce à vous que je mérite cet honneur.