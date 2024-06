Madagascar: L'annonce des résultats provisoires passée quasiment inaperçue auprès de la population

À Madagascar, ni l'Irmar, le parti présidentiel largement en tête, ni l'opposition, n'ont obtenu la majorité absolue lors des législatives selon les résultats provisoires publiés par la Céni. Si le scrutin a mobilisé plus d'électeurs que pour la présidentielle de novembre dernier - 48% contre 43%, l'annonce des résultats, elle, est passée quasiment inaperçue auprès de la population.

Dans le 3ème arrondissement de la capitale, le seul arrondissement où l'Irmar n'a remporté aucun siège, c'est un journaliste vedette, novice en politique, qui a raflé la première place. Ce mercredi 12 juin, les habitants de la circonscription n'ont pas caché leur satisfaction, ni leur légère méfiance après l'annonce de cette nouvelle

Comme cette passante, ils sont nombreux à ignorer l'annonce des résultats faite ce mardi 11 juin par la Céni. Dans cette rue commerçante du 3ème arrondissement d'Antananarivo, Vero, épicière, espère que Gascar Fenosoa, le journaliste star de RealTV saura insuffler le changement tant attendu.

« On attend qu'il encourage le développement et que les chômeurs trouvent du travail ! En fait, je ne sais même pas si cela fait partie des prérogatives des députés. Bref, lui n'est pas politicien. C'est un gars simple. La manière dont il s'exprime durant ses interviews montre qu'il comprend les problèmes des petites gens comme nous. On espère que Gascar aura l'humilité que les vieux politicards n'ont plu », explique-t-elle.

« L'élection de Gascar nous donne de l'espoir »

Dans un autre quartier, Andry, 25 ans, attend le chaland assis sur sa caisse à outils. Employé chez un réparateur de motos, le jeune homme a assisté au dépouillement dans son bureau de vote le soir du 29 mai. Ravi d'apprendre que celui qui était pressenti gagnant a remporté le 1er siège, le mécanicien reste cependant prudent.

« Je suis content parce que ce ne sont ni les Oranges [le parti présidentiel, NDLR] ni les Tim [le parti de l'opposition, NDLR] qui sont en tête, mais une nouvelle figure en politique. L'élection de Gascar nous donne de l'espoir. D'après les émissions politiques qu'il animait et que je regardais, il était très pertinent dans ses questions et cash. Mais maintenant qu'il est devenu politicien... Dieu sait comment ils tournent tous une fois élus, on verra s'il conserve ses qualités », espère Andry.

En attendant les résultats définitifs prononcés d'ici à quinze jours par la Haute Cour constitutionnelle, nombreux sont les candidats qui ont déposé des requêtes pour contester les résultats provisoires.