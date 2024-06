Congo-Kinshasa: Décès de Blanche Odia Kandolo Tunasi, épouse du pasteur Marcelo Tunasi

C'est avec une profonde tristesse que la communauté chrétienne a appris le décès de Blanche Odia Kandolo Tunasi, épouse du célèbre pasteur Marcelo Tunasi, fondateur de l'église La Compassion et figure de proue du mouvement pentecôtiste en Afrique noire francophone.

Une femme de foi et de dévouement

Blanche Odia Kandolo Tunasi était connue pour sa foi profonde, son dévouement à son mari et son engagement dans l'oeuvre de Dieu. Aux côtés de son époux, elle a joué un rôle crucial dans la croissance et le rayonnement de l'église La Compassion, apportant son soutien indéfectible et sa sagesse à la communauté.

Un départ soudain et inattendu

Selon un communiqué officiel de l'église La Compassion, Blanche Odia Kandolo Tunasi est décédée ce mardi 12 juin 2024 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Les causes du décès n'ont pas été communiquées.

Une grande perte pour la communauté chrétienne

La disparition de Blanche Odia Kandolo Tunasi est une grande perte pour la communauté chrétienne en Afrique et au-delà. Elle était une source d'inspiration et un modèle pour de nombreux fidèles, et son absence laissera un vide immense.

Hommages et messages de condoléances

De nombreux messages de condoléances affluent depuis l'annonce du décès de Blanche Odia Kandolo Tunasi. Les fidèles de l'église La Compassion, les leaders religieux et les personnalités du monde chrétien expriment leur tristesse et leur soutien à la famille du pasteur Marcelo Tunasi en ce moment difficile.

Des obsèques en présence de la communauté chrétienne

Les obsèques de Blanche Odia Kandolo Tunasi se tiendront dans les prochains jours à Kinshasa. La date et le lieu précis seront communiqués ultérieurement. La communauté chrétienne est invitée à se rassembler pour rendre un dernier hommage à cette femme de foi et de dévouement.